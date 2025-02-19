Лично у меня создаётся впечатление, что ВСУ Украины действуют интуитивно и не важно (то есть просто плюют и не считаются), какие решения принимаются в Киеве. Может даже шантажируют Зеленского и правительство. Для праворадикалов - не ново. ПС - ну не сходится как то, то что он обещал и то, что происходит. Да и Кто буде в здравом уме идти на такие крайние меры, как война до последнего украинца? Надеюсь, что не Зеленский.
ACROS: Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.
Илон Маск считает вашу идею просто отличной ))
Цитата:
Если у президента Украины Владимира Зеленского такой высокий уровень поддержки населения, то пусть он проведет выборы в собственной стране. Таким образом американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х слова украинского лидера о своем рейтинге.
«Тогда он [Зеленский] должен быть просто в восторге от идеи проведения выборов, раз он такой популярный!», — иронично отметил Маск.
Если анализировать нормально все выступления на форуме, за Украину особо никто не тянет. Даже 111! Все топят против войны и против того кто ее развязал, то есть против Путина! Так что на фронт никто и не собирался!
ACROS: Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.
Я смотрю новости о Украине начиная с того дня как они надели кастрюли. 24/7. И хорошо помню что клоун пришёл к власти благодаря юго-востоку. Он им обещал мир и говорил что мы один народ. Запад был за Порошенко. Я думаю и Зеленский это хорошо помнит когда трезвеет от кокосика и отлично понимает что сегодня за него некому голосовать в Украине.
Он всех предал свой народ, своих друзей Аристовича, Коломойского всех с кем он пришёл к власти. И потому шансов у него минус 0.
И Ваще думаю выборы будут провальные. Не кто не придёт. Люди озлоблены и уже не кому не верят. Не проросийским, не прозападным.
saba: Если анализировать нормально все выступления на форуме, за Украину особо никто не тянет. Даже 111! Все топят против войны и против того кто ее развязал, то есть против Путина! Так что на фронт никто и не собирался!
Давайте так, по честному, что здесь за войну тоже никто не топит. Есть те, кто за Россию, но не за войну. Только 111 и говорил, какая война прекрасная, отличная, и как она ему нравится. Могу даже его цитат наскидывать, если вам память изменяет.
Цитата:
111: Ну мне такая война нравится.. Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента, которому так же нравится эта бойня..
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