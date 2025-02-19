Отправлено: - 06:04

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это наде же развязать войну, практически в центре Европы, да ещё с кем, с Россией?

Цитата:Тоже думают как Вы что Украина напала на Россию? Или все дружно смотрят российское ТВ и интернет?