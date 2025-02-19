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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:58
#2896
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Цитата:
ACROS:
Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.

Очень сомневаюсь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 21:11
#2897
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Цитата:
ACROS:
Молодчик клоун!!!

Трамп так не считает

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 21:28
#2898
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Цитата:
maxsaf:
Трамп так не считает

Да пол Европы уже так не считает. А некоторые вообще заявляют, это наде же развязать войну, практически в центре Европы, да ещё с кем, с Россией?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 21:29
#2899
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Это эти тут, сидят на диванах и за Украину тянут, а на фронт за неё, так никто воевать бежать не хочет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 21:32
#2900
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Цитата:
ACROS:
Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.

:lol: Мы запомним этот комментарий!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 21:44
#2901
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А между тем ВСУ атаковали КТК. - Астана свяжется с Киевом после удара ВСУ по станции КТК.
тут подробно
Но и Путин в стороне не остался.
Хотите восстанавливайте, хотите, нет...
Можете благодарить кого? правильно Зеленского.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 21:54
#2902
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Лично у меня создаётся впечатление, что ВСУ Украины действуют интуитивно и не важно (то есть просто плюют и не считаются), какие решения принимаются в Киеве. Может даже шантажируют Зеленского и правительство. Для праворадикалов - не ново.
ПС - ну не сходится как то, то что он обещал и то, что происходит. Да и Кто буде в здравом уме идти на такие крайние меры, как война до последнего украинца? Надеюсь, что не Зеленский.

[Исправлено: Эл-починно, 19.02.2025 - 23:11]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 22:49
#2903
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Ну и последние новости - Трамп назвал Зеленского «диктатором», продолжая спор о рейтинге украинского лидераподробнее тут
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 22:50
#2904
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Цитата:
ACROS:
Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.

Илон Маск считает вашу идею просто отличной ))

Цитата:
Если у президента Украины Владимира Зеленского такой высокий уровень поддержки населения, то пусть он проведет выборы в собственной стране. Таким образом американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х слова украинского лидера о своем рейтинге.

«Тогда он [Зеленский] должен быть просто в восторге от идеи проведения выборов, раз он такой популярный!», — иронично отметил Маск.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 22:52
#2905
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Самое веселье начнется, если Зеленский выиграет выборы, а Америка их не признает (Трамп дал Зеленскому всего 4 процента)
:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 06:04
#2906
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Цитата:
Эл-починно:
это наде же развязать войну, практически в центре Европы, да ещё с кем, с Россией?

Тоже думают как Вы что Украина напала на Россию? Или все дружно смотрят российское ТВ и интернет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 06:09
#2907
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Цитата:
Эл-починно:
не хочет.

Если анализировать нормально все выступления на форуме, за Украину особо никто не тянет. Даже 111! Все топят против войны и против того кто ее развязал, то есть против Путина!
Так что на фронт никто и не собирался!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 06:48
#2908
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Цитата:
maxsaf:
Трамп дал Зеленскому всего 4 процента)

Ну это Трамп! ВВС ссылаясь на данные Киевского международного института социологии пишет о 57 процентах поддержки Зеленского.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 07:32
#2909
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Цитата:
ACROS: Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.
Я смотрю новости о Украине начиная с того дня как они надели кастрюли. 24/7. И хорошо помню что клоун пришёл к власти благодаря юго-востоку. Он им обещал мир и говорил что мы один народ. Запад был за Порошенко.
Я думаю и Зеленский это хорошо помнит когда трезвеет от кокосика и отлично понимает что сегодня за него некому голосовать в Украине.

Он всех предал свой народ, своих друзей Аристовича, Коломойского всех с кем он пришёл к власти. И потому шансов у него минус 0.

И Ваще думаю выборы будут провальные. Не кто не придёт. Люди озлоблены и уже не кому не верят. Не проросийским, не прозападным.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 07:32
#2910
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Цитата:
saba:
Если анализировать нормально все выступления на форуме, за Украину особо никто не тянет. Даже 111! Все топят против войны и против того кто ее развязал, то есть против Путина! Так что на фронт никто и не собирался!

Давайте так, по честному, что здесь за войну тоже никто не топит. Есть те, кто за Россию, но не за войну. Только 111 и говорил, какая война прекрасная, отличная, и как она ему нравится. Могу даже его цитат наскидывать, если вам память изменяет. :lol:

Цитата:
111: Ну мне такая война нравится.. Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента, которому так же нравится эта бойня..


[Исправлено: maxsaf, 20.02.2025 - 08:37]
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