Отправлено: - 22:28

Сабыр:

И как они будут каждый перевод доказывать? Маму приведут в налоговую?

Цитата:Да в принципе не сложно. Сегодня можно практически каждого отследить, было бы желание.Но даже если этого желания нет, то просто. Приходит чел оформлять пособие или пенсию, всё.... Где отчисления на что жил и прочее. Или выкладывай или штраф!