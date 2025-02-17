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≡ Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51179
Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 17.02.25 - 23:38
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Ежедневная работа за компьютером, постоянное использование смартфонов, ультрафиолетовое излучение, некачественный искусственный свет — на наше зрение влияет множество различных факторов. Это может приводить к усталости и снижению концентрации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26729
Re: Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 17.02.25 - 23:38
#1
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Я ношу солнцезащитные очки с поляризованными стеклами. После них на обычные затемнённые уже не хочется менять.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1341
Re: Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 18.02.25 - 08:01
#2
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Цитата:
maxsaf:
Я ношу солнцезащитные очки с поляризованными стеклами.

Тоже за 300+ тысяч тенге? Шоб попроще было ~1000CAD
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1341
Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 18.02.25 - 08:11
#3
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Осталось только очки для защиты от солнца в кредит покупать и можно будет с уверенностью говорить что швах наступил
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16062
Re: Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 18.02.25 - 08:33
#4
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Цитата:
maxsaf:

А я купил для велосипедных прогулок спортивные Dunlop. Всего за 3000 тенге в Европе. У нас такие лежат за 35000тенге.
Офигеть разница :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26729
Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 18.02.25 - 09:26
#5
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Цитата:
Карачун:
Тоже за 300+ тысяч тенге? Шоб попроще было ~1000CAD

Да это особо и не принципиально. Главное именно поляризованное покрытие, остальное уже на вкус и цвет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26729
Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 18.02.25 - 09:31
#6
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Цитата:
Vit:
А я купил для велосипедных прогулок спортивные Dunlop. Всего за 3000 тенге в Европе. У нас такие лежат за 35000тенге. Офигеть разница

В велоспорте главное чтобы мошки в глаза не попадали, поэтому там скорее всего форма на первом месте. Я двигаюсь в основном на машине, поэтому мне важно видеть четко. Кстати, в поляризованных очках людей во встречной машине видно в 100 раз лучше, чем в затемнённых. Чисто такой вот бонус, пусть и не самый необходимый.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3990
Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 19.02.25 - 22:24
#7
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Цитата:
Карачун:
Тоже за 300+ тысяч тенге? Шоб попроще было ~1000CAD

В Германии от 15 евриков, можно заказать
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