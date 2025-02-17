Отправлено: - 09:31

Vit:

А я купил для велосипедных прогулок спортивные Dunlop. Всего за 3000 тенге в Европе. У нас такие лежат за 35000тенге. Офигеть разница

Цитата:В велоспорте главное чтобы мошки в глаза не попадали, поэтому там скорее всего форма на первом месте. Я двигаюсь в основном на машине, поэтому мне важно видеть четко. Кстати, в поляризованных очках людей во встречной машине видно в 100 раз лучше, чем в затемнённых. Чисто такой вот бонус, пусть и не самый необходимый.