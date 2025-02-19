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≡ «Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51179
«Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 19.02.25 - 15:47
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Нереальные суммы - около 53,3 миллиарда тенге с 594 плательщиков - насторожили корреспондентов «НГ». Представители областного департамента сегодня, 19 февраля, на брифинге в РСК дали разъяснения.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1639
Re: «Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в...
Отправлено: 19.02.25 - 15:47
#1
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И как они будут каждый перевод доказывать? Маму приведут в налоговую?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7623
Re: «Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в...
Отправлено: 19.02.25 - 15:57
#2
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Цитата:
Сабыр:
И как они будут каждый перевод доказывать?


По Закону им на это даётся ТРИДЦАТЬ дней - каждый перевод по ИП должен ДОКАЗЫВАТЬСЯ официальным счётом на оплату. В противном случае(мама-не мама) : - плати с каждого перевода- ТРИ процента налога если на упрощёнке, а если на общем учёте- то ДЕСЯТЬ процентов.
Для личного есть Каспи-Голд, для ИП Каспи Пей.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
79
Re: «Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в...
Отправлено: 19.02.25 - 18:57
#3
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Как раз проверят сколько отдают нуждающимся при объявление сбора на лечение, жилье и т.д. Возможно найдут ещё Кайрат Перизат которую подозревают в хищении свыше 1,7 млрд тенге. Девушка собирала деньги для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7118
«Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 19.02.25 - 20:45
#4
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Цитата:
Житель КСК:

Ничего они не найдут! Крик на весь мир подняли, чтобы про НДС забыли.
Посчитали так, всё равно блогеров никто не любит, народ считает, что они деньги из воздуха делают, а они оказались сами с усами!
Как обычно, непрофессионализм правительства пшикнул и испустил неприятный запах!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7118
Re: «Миллиардные долги» блогеров прокомментировали в...
Отправлено: 19.02.25 - 20:58
#5
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Интересно, кто нибудь сможет подсчитать ежегодные потери государства от неэффективности правительства? Боюсь, что цифры гораздо больше, чем от коррупции и неплательщиков налогов вместе взятых!
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