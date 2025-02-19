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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 15:20
#2881
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Цитата:
maxsaf:
Мне что, заняться больше нечем? ))


Цитата:
maxsaf:
кто хоть слово сказал, не важно о чем,



Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ, как обычно: - вокруг да около, лишь бы ЗАМЫЛИТЬ:- я не про каждого, кто слово сказал, конкретно про вас ДВОИХ- повторяю:- почему живя на Запада и ПРИНЯВ их ЦЕННОСТИ -ХАЕТЕ его и топите за Россию - ТОГДА если вам ПРОТИВНЫ стали западные ценности и их ХЛЕБ, - ЕЗЖАЙТЕ в Россию и отстаивайте интересы русского мира с оружием в руках против НАЦИСТОВ украинских и их КУРАТОРОВ в лице того же Запада в котором вы сейчас живёте.

Цитата:
maxsaf:
В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем?


Очко - не железное, да ?
На диване лучше отстаивать русский мир-выходит так.
Вит тоже драл тут горло- пойду, голыми руками этих нацистов.

Пусть простые русские парни за 2 500 000 рублей отдают свою жизнь за ХОТЕЛКИ Путина.


С вами ВСЁ - ясно.

Богу- богово: слесарю- слесарево.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16062
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 15:42
#2882
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Цитата:
saba:
Я состою в туристическом чате

Ну правильно. Там надо говорить о любви и туризме. Не кто не хочет говорить а клоуне которого пнули в угл как щенка. Типа иди в свою будку мы без тебя всё решим.
Потом тебе косточку кинем если будешь высоко лапки подымать к верху.

П.С. Как же не повезло украинцам с их президентом. Обманули людей
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 15:49
#2883
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Цитата:
Vit:
Как же не повезло украинцам с их президентом.



Вит - курчанам тоже не повезло с президентом: - на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДОНОСНОЙ войны с укрнацистами эти простые и мирные русские жители живущие в ГЛУБОКОМ русском тылу в один миг ОКАЗАЛИСЬ без КРОВИ и ЖИЛИЩА- всё что они копили много лет и всю жизнь - в один миг ушло коту под хвост.

Им тоже не повезло с президентом- как БЕЗДАРНО он со своими вороватыми оленеводами отдал территорию которую русские цари ВЕКАМИ завоёвывали.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 17:34
#2884
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Цитата:
Vit:
Не кто не хочет говорить а клоуне которого пнули в угл как щенка

Виталий не не хотят, а боятся! Наши им ссылку на Ютуб кидают, россияне без vpn открыть не могут, самые безобидные бардовские песни. Да и что то не видно у них больших богатств, видимо не на тех заводах работают! В общем уря патриотизмом и не пахнет!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 18:33
#2885
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Цитата:
maxsaf:
Буду теперь знать, почему ты не в окопе.

Так моя позиция и не была за войну я пацифист
А твоя позиция изначально воевать воевать воевать
Чё не на фронте тогда?Цитата:
maxsaf:
Не удивительно, что тебя смерти россиян смешат.

Смерти идиотов побежавших продавать свои жизни за 5 лямов?
Смешно же
Чё не смеёшься? Африка типичная))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 18:40
#2886
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Цитата:
maxsaf:
Абайка в 2022: Зеленский на обложке тайм В 2024: Ваше Превосходительство

Мимо
По зеленскому не фанатею
Но опять же ржака
Сверхжержавного геостратега кгбшника победил квнщик даже не служивший в армии))
Уровень конечно))Цитата:
Я не робот:
Это же классика, как в поговорке- "им хоть сс. в глаза-все божья роса". Их ни читать, ни спорить сними, не нужно вовсе, вот и все дела. Там диагноз, скорее всего они даже не за деньги, за бесплатно все это.

Согласен
Поэтому нет смысла ничего доказывать зетникам
Просто ржать и издеваться )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 18:43
#2887
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Цитата:
Vit:
Как же не повезло украинцам с их президентом. Обманули людей

Украинский президент обманул россиян с тем что подпишет мир после отхода российских войск из под Киева
Российский президент тоже обманул россиян когда сказал что войны никто не допустит

В итоге самые поиметые россияне получились))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:17
#2888
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Цитата:
abaika95:
Сверхжержавного геостратега кгбшника победил квнщик даже не служивший в армии))

А, ну все, иди победу отмечать :lol:

Цитата:
abaika95:
Просто ржать и издеваться

Смешно будет, когда вы будете помогать Украине собирать всем миром дань редкоземельными металлами :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:22
#2889
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Цитата:
abaika95:
Так моя позиция и не была за войну я пацифист

Ну так а чё ты вместе со мной тогда не советовал в первый же день лапки поднять, и сдаться? Было дело? Саба не даст соврать. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:23
#2890
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Цитата:
ACROS:
Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ

Это вы не ответили: у вас жрать нечего?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:24
#2891
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Цитата:
ACROS:
На диване лучше отстаивать русский мир-выходит так.

Ну конечно, лучше на диване. Не с оружием же в руках. Получается, единственный пацифист тут - я. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:32
#2892
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Траур по шахтёрам не будут обьявлять ??
Президент не поедет туда и не встретиться с семьями погибших??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:38
#2893
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Цитата:
ACROS:
Траур по шахтёрам не будут обьявлять ??

Не знаю, как по мне это популизм! Лучше провести действительно честное расследование и наказать ,кто виновен! Или если не виноват никто объявить с доказательствами! Траур или приезд президента вернёт им близких?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:53
#2894
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Цитата:
Vit:
клоуне которого пнули в угл как щенка
дов

Клоун ОГРЫЗАЕТСЯ и так АГРЕССИВНО- и ещё ругает ТРАМПА за то что дал мало всего -60 ярдов зелени, мол Европа дала БОЛЬШЕ -140 ярдов, а сами они потратили на войну 120 ярдов.
И сказал что он ЧИХАТЬ хотел на эти переговоры без него. Так мол, Путин всем заправляет, а должен Я.

Молодчик клоун!!!
Запасайтесь попкорном: - Вовк-клоун пойдёт на ВТОРОЙ срок и ВЫИГРАЕТ эти выборы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 20:57
#2895
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Цитата:
saba:
Траур или приезд президента вернёт им близких?


Это же ЕГО граждане, а он ГАРАНТ.
Жизнь КАЖДОГО гражданина - его касается.
В конце, концов - это ЭЛЕМЕНТАРНОЕ уважение. Я не думаю что он сильно занят: - 24/7/365.
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