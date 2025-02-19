Отправлено: - 15:20

maxsaf:

Мне что, заняться больше нечем? ))

maxsaf:

кто хоть слово сказал, не важно о чем,

maxsaf:

В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем?

Цитата:Цитата:Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ, как обычно: - вокруг да около, лишь бы ЗАМЫЛИТЬ:- я не про каждого, кто слово сказал, конкретно про вас ДВОИХ- повторяю:- почему живя на Запада и ПРИНЯВ их ЦЕННОСТИ -ХАЕТЕ его и топите за Россию - ТОГДА если вам ПРОТИВНЫ стали западные ценности и их ХЛЕБ, - ЕЗЖАЙТЕ в Россию и отстаивайте интересы русского мира с оружием в руках против НАЦИСТОВ украинских и их КУРАТОРОВ в лице того же Запада в котором вы сейчас живёте.Цитата:Очко - не железное, да ?На диване лучше отстаивать русский мир-выходит так.Вит тоже драл тут горло- пойду, голыми руками этих нацистов.Пусть простые русские парни за 2 500 000 рублей отдают свою жизнь за ХОТЕЛКИ Путина.С вами ВСЁ - ясно.Богу- богово: слесарю- слесарево.