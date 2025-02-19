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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7620
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 15:20
Цитата:
Цитата:
Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ, как обычно: - вокруг да около, лишь бы ЗАМЫЛИТЬ:- я не про каждого, кто слово сказал, конкретно про вас ДВОИХ- повторяю:- почему живя на Запада и ПРИНЯВ их ЦЕННОСТИ -ХАЕТЕ его и топите за Россию - ТОГДА если вам ПРОТИВНЫ стали западные ценности и их ХЛЕБ, - ЕЗЖАЙТЕ в Россию и отстаивайте интересы русского мира с оружием в руках против НАЦИСТОВ украинских и их КУРАТОРОВ в лице того же Запада в котором вы сейчас живёте.
Цитата:
Очко - не железное, да ?
На диване лучше отстаивать русский мир-выходит так.
Вит тоже драл тут горло- пойду, голыми руками этих нацистов.
Пусть простые русские парни за 2 500 000 рублей отдают свою жизнь за ХОТЕЛКИ Путина.
С вами ВСЁ - ясно.
Богу- богово: слесарю- слесарево.
maxsaf:
Мне что, заняться больше нечем? ))
Мне что, заняться больше нечем? ))
Цитата:
maxsaf:
кто хоть слово сказал, не важно о чем,
кто хоть слово сказал, не важно о чем,
Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ, как обычно: - вокруг да около, лишь бы ЗАМЫЛИТЬ:- я не про каждого, кто слово сказал, конкретно про вас ДВОИХ- повторяю:- почему живя на Запада и ПРИНЯВ их ЦЕННОСТИ -ХАЕТЕ его и топите за Россию - ТОГДА если вам ПРОТИВНЫ стали западные ценности и их ХЛЕБ, - ЕЗЖАЙТЕ в Россию и отстаивайте интересы русского мира с оружием в руках против НАЦИСТОВ украинских и их КУРАТОРОВ в лице того же Запада в котором вы сейчас живёте.
Цитата:
maxsaf:
В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем?
В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем?
Очко - не железное, да ?
На диване лучше отстаивать русский мир-выходит так.
Вит тоже драл тут горло- пойду, голыми руками этих нацистов.
Пусть простые русские парни за 2 500 000 рублей отдают свою жизнь за ХОТЕЛКИ Путина.
С вами ВСЁ - ясно.
Богу- богово: слесарю- слесарево.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16062
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 15:42
Цитата:
Ну правильно. Там надо говорить о любви и туризме. Не кто не хочет говорить а клоуне которого пнули в угл как щенка. Типа иди в свою будку мы без тебя всё решим.
Потом тебе косточку кинем если будешь высоко лапки подымать к верху.
П.С. Как же не повезло украинцам с их президентом. Обманули людей
saba:
Я состою в туристическом чате
Я состою в туристическом чате
Ну правильно. Там надо говорить о любви и туризме. Не кто не хочет говорить а клоуне которого пнули в угл как щенка. Типа иди в свою будку мы без тебя всё решим.
Потом тебе косточку кинем если будешь высоко лапки подымать к верху.
П.С. Как же не повезло украинцам с их президентом. Обманули людей
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7620
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 15:49
Цитата:
Вит - курчанам тоже не повезло с президентом: - на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДОНОСНОЙ войны с укрнацистами эти простые и мирные русские жители живущие в ГЛУБОКОМ русском тылу в один миг ОКАЗАЛИСЬ без КРОВИ и ЖИЛИЩА- всё что они копили много лет и всю жизнь - в один миг ушло коту под хвост.
Им тоже не повезло с президентом- как БЕЗДАРНО он со своими вороватыми оленеводами отдал территорию которую русские цари ВЕКАМИ завоёвывали.
Vit:
Как же не повезло украинцам с их президентом.
Как же не повезло украинцам с их президентом.
Вит - курчанам тоже не повезло с президентом: - на ТРЕТЬЕМ году ПОБЕДОНОСНОЙ войны с укрнацистами эти простые и мирные русские жители живущие в ГЛУБОКОМ русском тылу в один миг ОКАЗАЛИСЬ без КРОВИ и ЖИЛИЩА- всё что они копили много лет и всю жизнь - в один миг ушло коту под хвост.
Им тоже не повезло с президентом- как БЕЗДАРНО он со своими вороватыми оленеводами отдал территорию которую русские цари ВЕКАМИ завоёвывали.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7115
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 17:34
Цитата:
Виталий не не хотят, а боятся! Наши им ссылку на Ютуб кидают, россияне без vpn открыть не могут, самые безобидные бардовские песни. Да и что то не видно у них больших богатств, видимо не на тех заводах работают! В общем уря патриотизмом и не пахнет!
Vit:
Не кто не хочет говорить а клоуне которого пнули в угл как щенка
Не кто не хочет говорить а клоуне которого пнули в угл как щенка
Виталий не не хотят, а боятся! Наши им ссылку на Ютуб кидают, россияне без vpn открыть не могут, самые безобидные бардовские песни. Да и что то не видно у них больших богатств, видимо не на тех заводах работают! В общем уря патриотизмом и не пахнет!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 18:33
Цитата:
Так моя позиция и не была за войну я пацифист
А твоя позиция изначально воевать воевать воевать
Чё не на фронте тогда?Цитата:
Смерти идиотов побежавших продавать свои жизни за 5 лямов?
Смешно же
Чё не смеёшься? Африка типичная))
maxsaf:
Буду теперь знать, почему ты не в окопе.
Буду теперь знать, почему ты не в окопе.
Так моя позиция и не была за войну я пацифист
А твоя позиция изначально воевать воевать воевать
Чё не на фронте тогда?Цитата:
maxsaf:
Не удивительно, что тебя смерти россиян смешат.
Не удивительно, что тебя смерти россиян смешат.
Смерти идиотов побежавших продавать свои жизни за 5 лямов?
Смешно же
Чё не смеёшься? Африка типичная))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 18:40
Цитата:
Мимо
По зеленскому не фанатею
Но опять же ржака
Сверхжержавного геостратега кгбшника победил квнщик даже не служивший в армии))
Уровень конечно))Цитата:
Согласен
Поэтому нет смысла ничего доказывать зетникам
Просто ржать и издеваться )
maxsaf:
Абайка в 2022: Зеленский на обложке тайм В 2024: Ваше Превосходительство
Абайка в 2022: Зеленский на обложке тайм В 2024: Ваше Превосходительство
Мимо
По зеленскому не фанатею
Но опять же ржака
Сверхжержавного геостратега кгбшника победил квнщик даже не служивший в армии))
Уровень конечно))Цитата:
Я не робот:
Это же классика, как в поговорке- "им хоть сс. в глаза-все божья роса". Их ни читать, ни спорить сними, не нужно вовсе, вот и все дела. Там диагноз, скорее всего они даже не за деньги, за бесплатно все это.
Это же классика, как в поговорке- "им хоть сс. в глаза-все божья роса". Их ни читать, ни спорить сними, не нужно вовсе, вот и все дела. Там диагноз, скорее всего они даже не за деньги, за бесплатно все это.
Согласен
Поэтому нет смысла ничего доказывать зетникам
Просто ржать и издеваться )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 18:43
Цитата:
Украинский президент обманул россиян с тем что подпишет мир после отхода российских войск из под Киева
Российский президент тоже обманул россиян когда сказал что войны никто не допустит
В итоге самые поиметые россияне получились))
Vit:
Как же не повезло украинцам с их президентом. Обманули людей
Как же не повезло украинцам с их президентом. Обманули людей
Украинский президент обманул россиян с тем что подпишет мир после отхода российских войск из под Киева
Российский президент тоже обманул россиян когда сказал что войны никто не допустит
В итоге самые поиметые россияне получились))
-
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