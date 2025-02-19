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≡ «Нигде в Костанае бесплатно лифты не меняют» - ТОО «ЖКХремонт» отреагировало на вопросы горожан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51179
«Нигде в Костанае бесплатно лифты не меняют» - ТОО «ЖКХремонт» отреагировало на вопросы горожан
Отправлено: 19.02.25 - 17:27
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Возможно, тех, кто читал информацию в НГ» о механизме финансирования работ по ремонтам в лифтовом хозяйстве города, сбило упоминание об использования на эти цели средств госбюджета. Редакция попросила еще раз уточнить характер взаимодействия между ТОО «ЖКХремонт», ОСИ/ПКСК, жильцами, подрядчиками, ведущими ремонты.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7620
Re: «Нигде в Костанае бесплатно лифты не меняют» - ТОО...
Отправлено: 19.02.25 - 17:27
#1
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Лифтовое хозяйство- наверное менять его - дорогое удовольствие.
Лучше бы эти ПЯТЬСОТ миллионов тенге планируемых городскими властями, на вывозку старых диванов и хламья, направили бы на ЧАСТИЧНОЕ субсидирование замены лифта- у нас же СОЦИАЛЬНОЕ государство и бюджет тоже соответсвенно- СОЦИАЛЬНЫЙ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
695
«Нигде в Костанае бесплатно лифты не меняют» - ТОО «ЖКХремонт» отреагировало на вопросы горожан
Отправлено: 19.02.25 - 18:28
#2
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Никто коммунизм не обещал, поэтому каждый собственник квартиры будет обязан платить за установленный по решению Общего собрания размер оплаты! Социальное гос-во не для оплаты за установку нового лифта вместо старого и оно не будет оплачивать за чужой ему многоквартирный жилой дом (МЖД), а вот занять деньги собственникам квартир может, при условии, что открыт банковский счет в банке 2-го уровня на капитальный ремонт и в нем лежат деньги собственников квартир не менее 50% от стоимости лифта и стоимости его установки! Об этом так и указано в п.п. 6-1 ст.42-1 ЗО жилищных отношениях"! Пора иждивенцев уже закончилась, уже наступило новое время (капиталистическое), когда придется многим экономить свои средства, а не шиковать! Если не захотят менять лифт на новый, то это их судьба, их жизнь в их руках!

[Исправлено: абике, 19.02.2025 - 19:29]
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