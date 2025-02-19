Re: «Нигде в Костанае бесплатно лифты не меняют» - ТОО...

Отправлено: - 17:27

Лифтовое хозяйство- наверное менять его - дорогое удовольствие.

Лучше бы эти ПЯТЬСОТ миллионов тенге планируемых городскими властями, на вывозку старых диванов и хламья, направили бы на ЧАСТИЧНОЕ субсидирование замены лифта- у нас же СОЦИАЛЬНОЕ государство и бюджет тоже соответсвенно- СОЦИАЛЬНЫЙ.