Отправлено: - 15:57

Сабыр:

И как они будут каждый перевод доказывать?

Цитата:По Закону им на это даётся ТРИДЦАТЬ дней - каждый перевод по ИП должен ДОКАЗЫВАТЬСЯ официальным счётом на оплату. В противном случае(мама-не мама) : - плати с каждого перевода- ТРИ процента налога если на упрощёнке, а если на общем учёте- то ДЕСЯТЬ процентов.Для личного есть Каспи-Голд, для ИП Каспи Пей.