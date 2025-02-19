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≡ Волков для ковра и чучела незаконно отстреливали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51179
Волков для ковра и чучела незаконно отстреливали в Костанайской области
Отправлено: 19.02.25 - 14:55
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В ходе операции в Федоровском районе, в селе Лесное, были задержаны пятеро мужчин, которые возвращались с очередной охоты. По словам участников преступной сети, они неоднократно нарушали закон.
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TimelessEcho
§ TimelessEcho
(Пользователи)
Регистрация:
15.02.25
Сообщений:
4
Re: Волков для ковра и чучела незаконно отстреливали в...
Отправлено: 19.02.25 - 14:55
#1
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Ужас. Когда уже цивилизация дойдёт до искоренения браконьерства
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
694
Re: Волков для ковра и чучела незаконно отстреливали в...
Отправлено: 19.02.25 - 15:20
#2
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Одно ясно: звери убивают зверей ради того, чтобы убить в свое удовольствие! Судить таких по-жесткому, не обращая внимание на детей, на положительные характеристики!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7426
Re: Волков для ковра и чучела незаконно отстреливали в...
Отправлено: 19.02.25 - 15:31
#3
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Убивать ради удовольствия-психическое заболевание,таких надо принудительно лечить, ставить на учет и обходить стороной.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7620
Re: Волков для ковра и чучела незаконно отстреливали в...
Отправлено: 19.02.25 - 15:41
#4
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Цитата:
абике:
звери убивают зверей ради того, чтобы убить в свое удовольствие!



Немножко НЕПРАВИЛЬНО:- в природе звери убивают ровно настолько что бы УТОЛИТЬ свой голод, лишнего они не убьют.
Спросите у Елены Пикельной- главного тут по ЗВЕРЯМ.

Цитата:
сайлау курманов:
ставить на учет и обходить стороной


Столько лет они ТАК охотились- тут явно не без помощи властей НЕ ОБОШЛОСЬ.
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