Re: Как налоговики вычислили “обман“ казахстанских блогеров,...

Отправлено: - 15:35

Цитата///Эксперт отметил, что изначально нужно было провести подробный анализ, прежде чем уведомлять блогеров о задолженности по налогам.///



Если этот так НАЗЫВАЕМЫЙ налоговый эксперт НЕ ЗНАЕТ элементарных правил, то как он оказывает услуги налогоплательщикам: - априори в отношении налогового агента НЕ ДЕЙСТВУЕТ презумпция НЕВИНОВНОСТИ- это дело в плоскости АДМИНИСТРАТИВНО-ГРАЖДАНСКОГО дела, а не УГОЛОВНОГО.



Доказывать что блогер не ВЕРБЛЮД- дело прежде всего этого блогера- незнание Закона НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от ОТВЕТСТВЕННОСТИ.



Тем более им же не предписано - НЕМЕДЛЕННО заплатить, а написано: - РАЗОБРАТЬСЯ самостоятельно и с докладной запиской и официальными счетами -фактурами в налоговую для разборки.