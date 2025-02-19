Отправлено: - 15:41

абике:

звери убивают зверей ради того, чтобы убить в свое удовольствие!

сайлау курманов:

ставить на учет и обходить стороной

Цитата:Немножко НЕПРАВИЛЬНО:- в природе звери убивают ровно настолько что бы УТОЛИТЬ свой голод, лишнего они не убьют.Спросите у Елены Пикельной- главного тут по ЗВЕРЯМ.Цитата:Столько лет они ТАК охотились- тут явно не без помощи властей НЕ ОБОШЛОСЬ.