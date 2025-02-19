Отправлено: - 14:58

Наград в легкой атлетике, которую принято называть королевой спорта, у представителей Костанайской области могло бы быть и больше. И не только среди ветеранов, и не только в беговых дисциплинах. Для этого должен быть легкоатлетический манеж.