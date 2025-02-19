НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бегуны Костанайской области завоевали два с половиной десятка медалей на чемпионате Казахстана по легкой атлетике
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51177
Бегуны Костанайской области завоевали два с половиной десятка медалей на чемпионате Казахстана по легкой атлетике
Отправлено: 19.02.25 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наград в легкой атлетике, которую принято называть королевой спорта, у представителей Костанайской области могло бы быть и больше. И не только среди ветеранов, и не только в беговых дисциплинах. Для этого должен быть легкоатлетический манеж.
Читать новость

TimelessEcho
§ TimelessEcho
(Пользователи)
Регистрация:
15.02.25
Сообщений:
4
Re: Бегуны Костанайской области завоевали два с половиной...
Отправлено: 19.02.25 - 14:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гордость! Мощны!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS