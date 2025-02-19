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Бегуны Костанайской области завоевали два с половиной десятка медалей на чемпионате Казахстана по легкой атлетике
Бегуны Костанайской области завоевали два с половиной десятка медалей на чемпионате Казахстана по легкой атлетике
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