россияне и все фанатики россии видимо не понимают в какой они сейчас смешной ситуации оказались а может и понимают а выхода уже нет признаться
начать войну с мелким противником обасраться в этой войне начать ныть на весь мир тут приходит гегемон и пытается вытащить тебя из бесконечной бойни поимев при этом по всем фронтам (санкции, развал нефтяной и газовой экономики, публичное имиджевое унижение, сокращение влияния в мире)
4 года назад россия воевала в сирии за китайские корпорации посылала наёмников в африку давила на президентов мелких республик типа армении и азербайджана третировала европу отключением газа
сейчас россия даже алиеву ничего сделать не может за его претензии из баку)) завтра президент монголии потребует тыву и бурятию вернуть и россия проглотит "мощь сверхдержавы" все уже видели))) посмеялись
Vit: Кстати я обратил внимание что российские ЗП уже на пятки наступают западным. А если отнять всякие дебит - шмедит то наверно уже и обогнали. Знаю Костанайских айтишников, они многие в Москву перебрались. Хаты взяли. А познакомился случайно я от общих знакомых им посылки привозил из дома в Москву)
Чую когда мир настанет. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.
Дос, Виталий опять шляпу (брехню) гонишь, говоря метафорически, недавно государь всея Руси спросил у градоначальника Первопрестольной: сколько боярин средняя зарплата по Москве? На что боярин ответил 140-160 тысяч рублей. Представители знати рядом сидели, вообще не удивились, государь сказал типа маловато что ли.
Ниже в видео на ютуб канале Евгения Ступина, в прямом эфире онлайн граждане пишут, что даже в Москве большинство граждан такие деньги не получают. Москва то барометр всех событий, там народ всегда зажиточно жил, во все времена, сам два года там проживал, поэтому знаю точно. Там даже пример на стриме он приводит, в комментарии написали, что в Бауманке (МГТУ им. Н. Э. Баумана - Москва) лет пятнадцать тому назад, зарплата ректора была пять миллионов рублей, проректоров 1,5 миллиона рублей, у руководителей среднего звена 500-600 тысяч и преподаватели коих большинство получали по 20 тысяч.
Kairat stayer: Дос (друг), Виталий опять шляпу (брехню) гонишь, говоря метафорически, недавно государь всея Руси спросил у градоначальника Первопрестольной: сколько боярин средняя зарплате по Москве? На что боярин ответил 140-160 тысяч рублей. Представители знати рядом сидели, вообще не удивились, государь сказал типа маловато что ли.
Это же классика, как в поговорке- "им хоть сс. в глаза-все божья роса". Их ни читать, ни спорить сними, не нужно вовсе, вот и все дела. Там диагноз, скорее всего они даже не за деньги, за бесплатно все это. Вон тот персонаж, частокол который, и вовсе ушел в запой от горя, видимо)))).
abaika95: макс в 2022 щас как наши даванут, все вы будете извинятся и переобуваться что путина ругали!!
макс в 2025 пук-среньк, ядерная война, трамп поможет))
Да, прикольно, как они говорили в марте апреле того времени, и как подают это Победой, захват оазрушенных до основания городов на клочке земли. Не взяли ни одного даже областного центра, что там Киев и Одесса..
Я состою в туристическом чате, 80 процентов россияне, наши уехавшие. Как то зашёл нечаянно разговор про войну, обычно не разговариваем на эту тему, ярых сторонников оказалось 2 человека, один из Казахстана, один из Германии, сторонник Адг, россияне предпочли отмолчаться или написали в стиле:" Давайте лучше не будем,будем про походы, любовь и дружбу"!
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