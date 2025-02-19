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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:59
#2866
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россияне и все фанатики россии видимо не понимают в какой они сейчас смешной ситуации оказались
а может и понимают а выхода уже нет признаться

начать войну с мелким противником
обасраться в этой войне
начать ныть на весь мир
тут приходит гегемон и пытается вытащить тебя из бесконечной бойни поимев при этом по всем фронтам (санкции, развал нефтяной и газовой экономики, публичное имиджевое унижение, сокращение влияния в мире)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:02
#2867
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4 года назад россия воевала в сирии
за китайские корпорации посылала наёмников в африку
давила на президентов мелких республик типа армении и азербайджана
третировала европу отключением газа

сейчас россия даже алиеву ничего сделать не может за его претензии из баку))
завтра президент монголии потребует тыву и бурятию вернуть и россия проглотит
"мощь сверхдержавы" все уже видели))) посмеялись
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:05
#2868
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Цитата:
abaika95:
"мощь сверхдержавы" все уже видели))) посмеялись

Ты опять на "ваше превосходительство" намекаешь? Это была истерика :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:12
#2869
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Цитата:
maxsaf:
Ты опять на "ваше превосходительство" намекаешь? Это была истерика

я намекаю на то что обкакались вы батенька))) вы и ваша фантезийная страна победютелей))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:15
#2870
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Цитата:
abaika95:
вы и ваша фантезийная страна победютелей))

Бесполезный, но все равно смешной, как тебе это удается? :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:15
#2871
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Цитата:
Vit:
Кстати я обратил внимание что российские ЗП уже на пятки наступают западным. А если отнять всякие дебит - шмедит то наверно уже и обогнали. Знаю Костанайских айтишников, они многие в Москву перебрались. Хаты взяли. А познакомился случайно я от общих знакомых им посылки привозил из дома в Москву)

Чую когда мир настанет. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.


Дос, Виталий опять шляпу (брехню) гонишь, говоря метафорически, недавно государь всея Руси спросил у градоначальника Первопрестольной: сколько боярин средняя зарплата по Москве? На что боярин ответил 140-160 тысяч рублей. Представители знати рядом сидели, вообще не удивились, государь сказал типа маловато что ли.

Ниже в видео на ютуб канале Евгения Ступина, в прямом эфире онлайн граждане пишут, что даже в Москве большинство граждан такие деньги не получают. Москва то барометр всех событий, там народ всегда зажиточно жил, во все времена, сам два года там проживал, поэтому знаю точно. Там даже пример на стриме он приводит, в комментарии написали, что в Бауманке (МГТУ им. Н. Э. Баумана - Москва) лет пятнадцать тому назад, зарплата ректора была пять миллионов рублей, проректоров 1,5 миллиона рублей, у руководителей среднего звена 500-600 тысяч и преподаватели коих большинство получали по 20 тысяч.





[Исправлено: Kairat stayer, 19.02.2025 - 12:32]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:20
#2872
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Цитата:
maxsaf:
Бесполезный, но все равно смешной, как тебе это удается?

что сказать по факту то нечего?)
ну терпи терпи, у вас еще смешнее впереди тема будет))
когда вам скажут что захват села красные петухи это великая победа
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:22
#2873
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Цитата:
Kairat stayer:
Дос (друг), Виталий опять шляпу (брехню) гонишь, говоря метафорически, недавно государь всея Руси спросил у градоначальника Первопрестольной: сколько боярин средняя зарплате по Москве? На что боярин ответил 140-160 тысяч рублей. Представители знати рядом сидели, вообще не удивились, государь сказал типа маловато что ли.




[Исправлено: Kairat stayer, 19.02.2025 - 12:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:22
#2874
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макс в 2022
щас как наши даванут, все вы будете извинятся и переобуваться что путина ругали!!

макс в 2025
пук-среньк, ядерная война, трамп поможет))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 11:53
#2875
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Цитата:
abaika95:
макс в 2022

Абайка в 2022: Зеленский на обложке тайм
В 2024: Ваше Превосходительство

:lol:
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
63
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 12:41
#2876
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Это же классика, как в поговорке- "им хоть сс. в глаза-все божья роса". Их ни читать, ни спорить сними, не нужно вовсе, вот и все дела. Там диагноз, скорее всего они даже не за деньги, за бесплатно все это. Вон тот персонаж, частокол который, и вовсе ушел в запой от горя, видимо)))).
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