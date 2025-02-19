Отправлено: - 11:15

Vit:

Кстати я обратил внимание что российские ЗП уже на пятки наступают западным. А если отнять всякие дебит - шмедит то наверно уже и обогнали. Знаю Костанайских айтишников, они многие в Москву перебрались. Хаты взяли. А познакомился случайно я от общих знакомых им посылки привозил из дома в Москву)



Чую когда мир настанет. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.02.2025 - 12:32]

Цитата:Дос, Виталий опять шляпу (брехню) гонишь, говоря метафорически, недавно государь всея Руси спросил у градоначальника Первопрестольной: сколько боярин средняя зарплата по Москве? На что боярин ответил 140-160 тысяч рублей. Представители знати рядом сидели, вообще не удивились, государь сказал типа маловато что ли.Ниже в видео на ютуб канале Евгения Ступина, в прямом эфире онлайн граждане пишут, что даже в Москве большинство граждан такие деньги не получают. Москва то барометр всех событий, там народ всегда зажиточно жил, во все времена, сам два года там проживал, поэтому знаю точно. Там даже пример на стриме он приводит, в комментарии написали, что в Бауманке (МГТУ им. Н. Э. Баумана - Москва) лет пятнадцать тому назад, зарплата ректора была пять миллионов рублей, проректоров 1,5 миллиона рублей, у руководителей среднего звена 500-600 тысяч и преподаватели коих большинство получали по 20 тысяч.