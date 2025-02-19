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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:26
#2851
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Цитата:
maxsaf:
Президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине.

Это называется
"Я закончу войну за один день"
Зеленский не пошел на условия Трампа и Трамп тут же обиделся что в лужу сел))
Пока всё это смешно
Никто в Украине не пойдет на условие выборов если среди выбора будут пророссийские петрушки
Будут выбирать между генералом и другим генералом выступающим за войну
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:27
#2852
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Цитата:
Эл-починно:
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.

Ты лично из Германии откуда знаешь?
Что там обострилось а что нет?))
Раша тудей рассказала?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:30
#2853
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Цитата:
Vit:
. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.

Да таджики уже на низком старте
Их там Афган подпирает
Да и многие афганцы тоже не прочь на пособия в России сесть
Готовьтесь может и Иран спецов зашлет
В итоге Россия будет обычная северная персидская провинция))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7614
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:35
#2854
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Цитата:
maxsaf:
Мне попасть на фронт шансов никаких, м


Насколько я в курсе- попасть вам туда на фронт что бы УБИВАТЬ ненавистных вам укрнацистов - НЕ ПРОБЛЕМА.
Так что : - следующий коммент ждём с ПЕРЕДОВОЙ.
На словах- ПИЗ...ТЬ все горазды - так что- автомат в зубы и вперёд в окопы- ВШЕЙ кормить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7614
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:40
#2855
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Охерели эти хохлы: - к ним лояльно относишься - а, они РАЗМОМБИЛИ нефтетрубопровод КТК и Казахстан потеряет до ДВУХ миллиардов долларов в течении 2-3 месяцев ремонта.

Тут и так НЕХВАТКА денег в бюджете:- НДС поднимают, город тратит ПЯТЬСОТ миллионов тенге на старые диваны.

Токаев должен сделать упрёк клоуну- что бы АККУРАТНЕЙ бил своими дронами, не путал русские НПЗ с трубопроводом КТК.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:41
#2856
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Цитата:
ACROS:
Насколько я в курсе- попасть вам туда на фронт что бы УБИВАТЬ ненавистных вам укрнацистов - НЕ ПРОБЛЕМА.

А кто сказал что он хочет воевать?

Всё должно быть сделано чужими руками а он только прлкомментирует это живя в Канаде))
Типичный Соловьев )

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.02.2025 - 10:33]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:43
#2857
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Цитата:
ACROS:
Охерели эти хохлы: - к ним лояльно относишься - а, они РАЗМОМБИЛИ нефтетрубопровод КТК и Казахстан потеряет до ДВУХ миллиардов долларов в течении 2-3 месяцев ремонта.

Смешно то что Казахстан стал готовится к потерям в нефтяной сфере как будто заранее)))
Походу перед фактом поставили наших
Либо либо
И не киев естественно
Киев бомбить на дальние расстояния ничего не в силах так как нет аэрокосмической разведки
Бомбит естественно США
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:49
#2858
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Цитата:
Kairat stayer:
для закупки вооружения.

Не клевещите на "цивилизованных"!
Оне - исключительно за мир! Это Россия - агрессор. А оне - только за мир.
Забыли? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:06
#2859
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Цитата:
ACROS:
к ним лояльно относишься - а, они

Напомнили видео, где один казах рассказывал, как топил за Украину, как украинский флаг у себя на кухне развесил, а те его на стриме отправили в пешее эротическое путешествие :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16061
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:09
#2860
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Цитата:
abaika95:
Рабочий на заводе? Врач? Учитель? Мелкий чиновник?

Да.
Врачи что в РФ что в КЗ обогнали всю планету Земля по зп. У наших некоторых которые работают на сверсекретном оборудование которое не кто не видел получают по 10 лямов. Мой бывший сосед по даче врач одной из наших больниц ездел на новом мерсе. Таких в городе можно было по пальцем посчитать.

Токарь в РФ на военном или любом другом, получает от 2000 до 2500 евро. На западе не больше.

Учителя. С высокой категорией под . Где то 1300 евро. Ну тут да отстаем)

Ну а мелкий чиновник. Но тут Незнаю. Сегодня он мелкий. А завтра олигарх.)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:09
#2861
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Цитата:
ACROS:
так что- автомат в зубы и вперёд

В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем? )) :lol:

Цитата:
abaika95:
Будут выбирать

Ржака дня :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:13
#2862
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Цитата:
abaika95:
Скоро работодатель поймет что айтишник это не профессия а оператор ИИ тогда и зп их обрушится

Скоро твои хозяева поймут, что тебе вообще можно не платить :lol: выхлопа все равно ноль :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:31
#2863
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Цитата:
ACROS:
На словах- ПИЗ...ТЬ все горазды - так что- автомат в зубы и вперёд в окопы- ВШЕЙ кормить.

Я что, говорил что я воин света и добра, что вы теперь меня пытаетесь на понт взять? Или теперь все, кто хоть слово сказал, не важно о чем, должны в окопы лезть? Где логика?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:53
#2864
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Цитата:
Vit:
Врачи что в РФ что в КЗ обогнали всю планету Земля по зп.

зарплата врача Челябинск 74 тыс рублей
370 тыс тенге на наши
у меня знакомая девочка без образования после 9 класса в марте в бутике кофе продает
зэпешка под 500 тыс
че там кто обогнал в рф? Цитата:
Vit:
Токарь в РФ на военном или любом другом, получает от 2000 до 2500 евро. На западе не больше.

война идет
им надбавки за работу начали давать
война кончится токарь опять будет самая бесполезная профессия в россии
Цитата:
Vit:
Ну а мелкий чиновник. Но тут Незнаю. Сегодня он мелкий. А завтра олигарх.

олигархи не из мелких чиновников выходили
Цитата:
maxsaf:
Ржака дня

250 тыс погибших россиян за которых разруливает трамп вот это ржака десятилетия Цитата:
maxsaf:
Скоро твои хозяева поймут, что тебе вообще можно не платить выхлопа все равно ноль

это поэтому ты из казахстана сбежал? хозяева финансирование обрубили за бесполезностью?))
Цитата:
maxsaf:
Или теперь все, кто хоть слово сказал, не важно о чем, должны в окопы лезть?

жим-жим это называется
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:59
#2865
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Цитата:
abaika95:
жим-жим это называется

Буду теперь знать, почему ты не в окопе. :lol:

Цитата:
abaika95:
250 тыс погибших россиян за которых разруливает трамп вот это ржака десятилетия

Не удивительно, что тебя смерти россиян смешат.
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