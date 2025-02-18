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Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51175
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 13:37
Согласно приказам, подписанным исполняющим обязанности министра транспорта, два участка автодорог: Костанай - граница Российской Федерации и Актобе - граница Российской Федерации станут платными для грузового транспорта и автобусов.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7113
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 13:37
Сколько от Актобе до границы км, меньше чем у нас? Или они так боятся наших западных, что цена в два раза ниже!
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 13:56
Я понимаю что на столе у министра лежат документы что дорога костанай - троицк отремонтировали, было выделено куча денег. Но есть проблемка. Промежуток Пешковка-Карабалык дорога и год не прожила, летом вся поплыла. Потом залатали видимо какие то папуасы из тундры. И дорога превратилась в руины после бомбежек..
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 20:28
У нас как всегда своеобразно понимают понятия о свободе выбора ,оказании услуг ,обязанности государства основанное на оплате налогов и прочее, прочее.. Во всех цивилизованных странах СТРОЯТ платные комфортабельные со всей сопутствующей инфраструктурой скоростные дороги с обязательной альтернативой в виде обычной дороги, т.е. -хочешь за деньги с ветерком едешь, хочешь- дольше и хуже по обычной бесплатно.. Право и выбор остаётся за водителем. В Казахстане : " Согласно п.3 ст.5-1 Закона РК «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года №245-II «В решении об использовании автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны начальный и конечный пункты с возможностью проезда по другой существующей альтернативной дороге». То есть, в случае отсутствия, обязательное наличие альтернативной дороги Законом не предусматривается.." Всё, занавес..
Государство тупо снимает себя обязанность по содержанию дорог общего пользования "в целях экономии бюджетных средств" и может перевести в категорию платных ЛЮБУЮ и в каком угодно состоянии дорогу. Естественно, это будут не второстепенные дороги..
Государство тупо снимает себя обязанность по содержанию дорог общего пользования "в целях экономии бюджетных средств" и может перевести в категорию платных ЛЮБУЮ и в каком угодно состоянии дорогу. Естественно, это будут не второстепенные дороги..
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 20:37
Платные дороги строятся что б можно на большой скорости добраться от пункта А в пункт Б. Например Астана - Караганда. Минуя разные мелкие посёлки через которые раньше приходилось ползти и терять время.
Где скоростная трасса Костанай-Троицк?
Где объездная вокруг Федоровки, Пешковки, Карабалыка?
Ну не тянет эта дорога на платку не как)
Зачем людей смешить?)
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)
[Исправлено: Vit, 18.02.2025 - 20:38]
Где скоростная трасса Костанай-Троицк?
Где объездная вокруг Федоровки, Пешковки, Карабалыка?
Ну не тянет эта дорога на платку не как)
Зачем людей смешить?)
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)
[Исправлено: Vit, 18.02.2025 - 20:38]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 693
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 21:13
Давно пора всем ездить по платным дорогам без ям, а для этого нужны не только деньги, а нужен постоянный контроль со стороны услугополучателей, пользующихся постоянно услугой, чтобы не разворовывали деньги и следили за качеством дорожного полотна! Тех кто украдет хотя бы 1000 тенге, карать, не штрафовать , а карать в прямом смысле слова путем принудительного труда на этой платной дороге в качестве дорожного рабочего, с лишением всяких льгот!
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 21:16
Ссылка на "Алау" : "После новости о том, что трасса от границы Российской Федерации до Костаная станет платной, в соцсетях посыпалась волна негодования со стороны автовладельцев, которые пишут о плохом состоянии дороги. На этот счет в «Казавтожоле» пояснили, что этот участок соответствует нормативным требованиям 2 и 3 категории." Короче- можно любую дорогу сделать платной.
Кидаю идею (как это у нас ещё не додумались?)- по закону можно и приватизировать, вот и профит -покупай дорогу и собирай деньги, альтернативных дорог всё равно нет!
Кидаю идею (как это у нас ещё не додумались?)- по закону можно и приватизировать, вот и профит -покупай дорогу и собирай деньги, альтернативных дорог всё равно нет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3983
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 21:35
Цитата:
Так они таковые и есть (платные), каждый владелец ТС платит на него (ТС) налог, чем собственно и оплачивает дорожные покрытия.
Vit:
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)
Так они таковые и есть (платные), каждый владелец ТС платит на него (ТС) налог, чем собственно и оплачивает дорожные покрытия.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7614
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 22:11
Цитата:
Вит вам же сказали: - бюджет ДЕФИЦИТНЫЙ, в казне НЕТУ денег на СОЦИАЛЬНЫЕ программы, и бюджет якобы тоже СОЦИАЛЬНЫЙ - потому что 60 % денег уходит на социальные ХОТЕЛКИ власти.
Поэтому почти ВЕСЬ малый, микро, и средний ЗАГОНЯЮТ на НДС под 20 %; - дороги переводят на "платные" что бы элементарно ДРАТЬ с народу деньги не предоставляя взамен КАЧЕСТВА этих самых дорого; - ну и само собой -ШТРАФЫ увеличивают и НАСТОЙЧИВО собирают их НЕВЗИРАЯ ни на что.
Vit:
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)
Вит вам же сказали: - бюджет ДЕФИЦИТНЫЙ, в казне НЕТУ денег на СОЦИАЛЬНЫЕ программы, и бюджет якобы тоже СОЦИАЛЬНЫЙ - потому что 60 % денег уходит на социальные ХОТЕЛКИ власти.
Поэтому почти ВЕСЬ малый, микро, и средний ЗАГОНЯЮТ на НДС под 20 %; - дороги переводят на "платные" что бы элементарно ДРАТЬ с народу деньги не предоставляя взамен КАЧЕСТВА этих самых дорого; - ну и само собой -ШТРАФЫ увеличивают и НАСТОЙЧИВО собирают их НЕВЗИРАЯ ни на что.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 691
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 19.02.25 - 10:26
изначально министр говорил, что автобусники платить не будут, т.е. пассажирские перевозки не подпадают под оплату. А тут уже расценки появились на автобусы. Шо опять на...л? А где поезда , следующие в Челябинск, Екатеринбург, Москву? Рельсы уже заржавели.
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 19.02.25 - 10:42
Цитата:
Идёт же агитация. Даже на форуме есть блохеры которые каждый день агитирую что РФ плохая, что русские плохие. Так что рельсы скорей разберут, чем будут использовать по назначению.
В прибалтике тоже рельсы заржевели и по той же причине.
рихард: А где поезда , следующие в Челябинск, Екатеринбург, Москву? Рельсы уже заржавели.Не будет. Патриоты начнут кричат нафиг вы поезда открыли на РФ, когда внутри страны нехватает вагонов, особенно летом.
Идёт же агитация. Даже на форуме есть блохеры которые каждый день агитирую что РФ плохая, что русские плохие. Так что рельсы скорей разберут, чем будут использовать по назначению.
В прибалтике тоже рельсы заржевели и по той же причине.
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