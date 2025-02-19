Re: Как налоговики вычислили “обман“ казахстанских блогеров,...

Отправлено: - 09:31

Давно надо было их прижать. Не работы, ни пользы, ни ответственности, а суммы зарабатывают огромные (не все конечно) из воздуха. При этом ещё и от налога прячутся