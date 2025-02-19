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≡ Как налоговики вычислили “обман“ казахстанских блогеров, объяснил эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51175
Как налоговики вычислили “обман“ казахстанских блогеров, объяснил эксперт
Отправлено: 19.02.25 - 09:31
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Как отмечает эксперт по налогам и налоговой безопасности, в "претензии" Комитета госдоходов речь идет об отчетах ИП и ТОО, которые были зарегистрированы на блогеров для коммерческой деятельности. При этом КГД нашел нарушения в ходе проверок данных из различных источников, например, банковских счетов по картам блогеров как физических лиц.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1362
Re: Как налоговики вычислили “обман“ казахстанских блогеров,...
Отправлено: 19.02.25 - 09:31
#1
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Давно надо было их прижать. Не работы, ни пользы, ни ответственности, а суммы зарабатывают огромные (не все конечно) из воздуха. При этом ещё и от налога прячутся
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1431
Re: Как налоговики вычислили “обман“ казахстанских блогеров,...
Отправлено: 19.02.25 - 10:28
#2
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Там Алибеков первым в списке с суммой в 2 миллиарда. Это который приезжал сюда на Аллюр и пытался показать, что производство реально есть :lol:
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