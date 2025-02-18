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≡ До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых косуль в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51175
До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых косуль в Костанайской области
Отправлено: 18.02.25 - 20:47
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Снегоход жителя Карасуского района остановил сотрудник природоохранной полиции в 7 км от села Майское. Во время осмотра в санях, прицепленных к снегоходу "Буран", полицейский нашел четыре мешка с разделанными тушами косуль.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
693
Re: До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых...
Отправлено: 18.02.25 - 20:47
#1
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Случайно видимо поймали! Таких пруд пруди, везде отстреливают косуль,зайцев, лис, сайгу! Надо только ловить, согласно списка охотников, которые сть в каждой деревне, особенно тех, у кого авто на 2-х мостах! Не ошибетесь , они или едут на охоту или уже везут мясо убитых зверей! Азарт охоты лишению свободы равен!
Профайл
Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1431
Re: До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых...
Отправлено: 19.02.25 - 10:21
#2
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Цитата:
абике:
Азарт охоты лишению свободы равен


Когда-то было оправдано - еду добывали себе. Сейчас надо им разрешить охотиться только из луков - азарт сохранён и шансы у животных спастись более высокие.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16061
До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых косуль в Костанайской области
Отправлено: 19.02.25 - 10:49
#3
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Цитата:
абике: Случайно видимо поймали! Таких пруд пруди, везде отстреливают косуль,зайцев, лис, сайгу!
Продают официально разрешение. Оно ограниченно. Одно время выросла популяция волков. Тоже отстреливали. А косулям зимой тяжело, в лесу мало корма. Они выходят в степь к лошадям. Те их прогоняют. А если косуль будет много, то они просто будут трупами валятся на дорогах от голода. Что собственно часто бывает после длительных буранов.
Сам много раз видел.
У нас леса маленькие и корма мало.
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