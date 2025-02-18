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абике: Случайно видимо поймали! Таких пруд пруди, везде отстреливают косуль,зайцев, лис, сайгу!

Цитата:Продают официально разрешение. Оно ограниченно. Одно время выросла популяция волков. Тоже отстреливали. А косулям зимой тяжело, в лесу мало корма. Они выходят в степь к лошадям. Те их прогоняют. А если косуль будет много, то они просто будут трупами валятся на дорогах от голода. Что собственно часто бывает после длительных буранов.Сам много раз видел.У нас леса маленькие и корма мало.