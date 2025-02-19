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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:26
Цитата:
Это называется
"Я закончу войну за один день"
Зеленский не пошел на условия Трампа и Трамп тут же обиделся что в лужу сел))
Пока всё это смешно
Никто в Украине не пойдет на условие выборов если среди выбора будут пророссийские петрушки
Будут выбирать между генералом и другим генералом выступающим за войну
maxsaf:
Президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине.
Президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине.
Это называется
"Я закончу войну за один день"
Зеленский не пошел на условия Трампа и Трамп тут же обиделся что в лужу сел))
Пока всё это смешно
Никто в Украине не пойдет на условие выборов если среди выбора будут пророссийские петрушки
Будут выбирать между генералом и другим генералом выступающим за войну
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:27
Цитата:
Ты лично из Германии откуда знаешь?
Что там обострилось а что нет?))
Раша тудей рассказала?
Эл-починно:
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
Ты лично из Германии откуда знаешь?
Что там обострилось а что нет?))
Раша тудей рассказала?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:30
Цитата:
Да таджики уже на низком старте
Их там Афган подпирает
Да и многие афганцы тоже не прочь на пособия в России сесть
Готовьтесь может и Иран спецов зашлет
В итоге Россия будет обычная северная персидская провинция))
Vit:
. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.
. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.
Да таджики уже на низком старте
Их там Афган подпирает
Да и многие афганцы тоже не прочь на пособия в России сесть
Готовьтесь может и Иран спецов зашлет
В итоге Россия будет обычная северная персидская провинция))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7614
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:35
Цитата:
Насколько я в курсе- попасть вам туда на фронт что бы УБИВАТЬ ненавистных вам укрнацистов - НЕ ПРОБЛЕМА.
Так что : - следующий коммент ждём с ПЕРЕДОВОЙ.
На словах- ПИЗ...ТЬ все горазды - так что- автомат в зубы и вперёд в окопы- ВШЕЙ кормить.
maxsaf:
Мне попасть на фронт шансов никаких, м
Мне попасть на фронт шансов никаких, м
Насколько я в курсе- попасть вам туда на фронт что бы УБИВАТЬ ненавистных вам укрнацистов - НЕ ПРОБЛЕМА.
Так что : - следующий коммент ждём с ПЕРЕДОВОЙ.
На словах- ПИЗ...ТЬ все горазды - так что- автомат в зубы и вперёд в окопы- ВШЕЙ кормить.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7614
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:40
Охерели эти хохлы: - к ним лояльно относишься - а, они РАЗМОМБИЛИ нефтетрубопровод КТК и Казахстан потеряет до ДВУХ миллиардов долларов в течении 2-3 месяцев ремонта.
Тут и так НЕХВАТКА денег в бюджете:- НДС поднимают, город тратит ПЯТЬСОТ миллионов тенге на старые диваны.
Токаев должен сделать упрёк клоуну- что бы АККУРАТНЕЙ бил своими дронами, не путал русские НПЗ с трубопроводом КТК.
Тут и так НЕХВАТКА денег в бюджете:- НДС поднимают, город тратит ПЯТЬСОТ миллионов тенге на старые диваны.
Токаев должен сделать упрёк клоуну- что бы АККУРАТНЕЙ бил своими дронами, не путал русские НПЗ с трубопроводом КТК.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:41
Цитата:
А кто сказал что он хочет воевать?
Всё должно быть сделано чужими руками а он только прлкомментирует это живя в Канаде))
Типичный Соловьев )
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.02.2025 - 10:33]
ACROS:
Насколько я в курсе- попасть вам туда на фронт что бы УБИВАТЬ ненавистных вам укрнацистов - НЕ ПРОБЛЕМА.
Насколько я в курсе- попасть вам туда на фронт что бы УБИВАТЬ ненавистных вам укрнацистов - НЕ ПРОБЛЕМА.
А кто сказал что он хочет воевать?
Всё должно быть сделано чужими руками а он только прлкомментирует это живя в Канаде))
Типичный Соловьев )
[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.02.2025 - 10:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:43
Цитата:
Смешно то что Казахстан стал готовится к потерям в нефтяной сфере как будто заранее)))
Походу перед фактом поставили наших
Либо либо
И не киев естественно
Киев бомбить на дальние расстояния ничего не в силах так как нет аэрокосмической разведки
Бомбит естественно США
ACROS:
Охерели эти хохлы: - к ним лояльно относишься - а, они РАЗМОМБИЛИ нефтетрубопровод КТК и Казахстан потеряет до ДВУХ миллиардов долларов в течении 2-3 месяцев ремонта.
Охерели эти хохлы: - к ним лояльно относишься - а, они РАЗМОМБИЛИ нефтетрубопровод КТК и Казахстан потеряет до ДВУХ миллиардов долларов в течении 2-3 месяцев ремонта.
Смешно то что Казахстан стал готовится к потерям в нефтяной сфере как будто заранее)))
Походу перед фактом поставили наших
Либо либо
И не киев естественно
Киев бомбить на дальние расстояния ничего не в силах так как нет аэрокосмической разведки
Бомбит естественно США
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:49
Цитата:
Не клевещите на "цивилизованных"!
Оне - исключительно за мир! Это Россия - агрессор. А оне - только за мир.
Забыли?
Kairat stayer:
для закупки вооружения.
для закупки вооружения.
Не клевещите на "цивилизованных"!
Оне - исключительно за мир! Это Россия - агрессор. А оне - только за мир.
Забыли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:06
Цитата:
Напомнили видео, где один казах рассказывал, как топил за Украину, как украинский флаг у себя на кухне развесил, а те его на стриме отправили в пешее эротическое путешествие
ACROS:
к ним лояльно относишься - а, они
к ним лояльно относишься - а, они
Напомнили видео, где один казах рассказывал, как топил за Украину, как украинский флаг у себя на кухне развесил, а те его на стриме отправили в пешее эротическое путешествие
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16061
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:09
Цитата:
Да.
Врачи что в РФ что в КЗ обогнали всю планету Земля по зп. У наших некоторых которые работают на сверсекретном оборудование которое не кто не видел получают по 10 лямов. Мой бывший сосед по даче врач одной из наших больниц ездел на новом мерсе. Таких в городе можно было по пальцем посчитать.
Токарь в РФ на военном или любом другом, получает от 2000 до 2500 евро. На западе не больше.
Учителя. С высокой категорией под . Где то 1300 евро. Ну тут да отстаем)
Ну а мелкий чиновник. Но тут Незнаю. Сегодня он мелкий. А завтра олигарх.)
abaika95:
Рабочий на заводе? Врач? Учитель? Мелкий чиновник?
Рабочий на заводе? Врач? Учитель? Мелкий чиновник?
Да.
Врачи что в РФ что в КЗ обогнали всю планету Земля по зп. У наших некоторых которые работают на сверсекретном оборудование которое не кто не видел получают по 10 лямов. Мой бывший сосед по даче врач одной из наших больниц ездел на новом мерсе. Таких в городе можно было по пальцем посчитать.
Токарь в РФ на военном или любом другом, получает от 2000 до 2500 евро. На западе не больше.
Учителя. С высокой категорией под . Где то 1300 евро. Ну тут да отстаем)
Ну а мелкий чиновник. Но тут Незнаю. Сегодня он мелкий. А завтра олигарх.)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:09
Цитата:
В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем? ))
Цитата:
Ржака дня
ACROS:
так что- автомат в зубы и вперёд
так что- автомат в зубы и вперёд
В смысле добровольцем? Мне что, заняться больше нечем? ))
Цитата:
abaika95:
Будут выбирать
Будут выбирать
Ржака дня
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:13
Цитата:
Скоро твои хозяева поймут, что тебе вообще можно не платить выхлопа все равно ноль
abaika95:
Скоро работодатель поймет что айтишник это не профессия а оператор ИИ тогда и зп их обрушится
Скоро работодатель поймет что айтишник это не профессия а оператор ИИ тогда и зп их обрушится
Скоро твои хозяева поймут, что тебе вообще можно не платить выхлопа все равно ноль
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:31
Цитата:
Я что, говорил что я воин света и добра, что вы теперь меня пытаетесь на понт взять? Или теперь все, кто хоть слово сказал, не важно о чем, должны в окопы лезть? Где логика?
ACROS:
На словах- ПИЗ...ТЬ все горазды - так что- автомат в зубы и вперёд в окопы- ВШЕЙ кормить.
На словах- ПИЗ...ТЬ все горазды - так что- автомат в зубы и вперёд в окопы- ВШЕЙ кормить.
Я что, говорил что я воин света и добра, что вы теперь меня пытаетесь на понт взять? Или теперь все, кто хоть слово сказал, не важно о чем, должны в окопы лезть? Где логика?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17644
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:53
Цитата:
зарплата врача Челябинск 74 тыс рублей
370 тыс тенге на наши
у меня знакомая девочка без образования после 9 класса в марте в бутике кофе продает
зэпешка под 500 тыс
че там кто обогнал в рф? Цитата:
война идет
им надбавки за работу начали давать
война кончится токарь опять будет самая бесполезная профессия в россии
Цитата:
олигархи не из мелких чиновников выходили
Цитата:
250 тыс погибших россиян за которых разруливает трамп вот это ржака десятилетия Цитата:
это поэтому ты из казахстана сбежал? хозяева финансирование обрубили за бесполезностью?))
Цитата:
жим-жим это называется
Vit:
Врачи что в РФ что в КЗ обогнали всю планету Земля по зп.
Врачи что в РФ что в КЗ обогнали всю планету Земля по зп.
зарплата врача Челябинск 74 тыс рублей
370 тыс тенге на наши
у меня знакомая девочка без образования после 9 класса в марте в бутике кофе продает
зэпешка под 500 тыс
че там кто обогнал в рф? Цитата:
Vit:
Токарь в РФ на военном или любом другом, получает от 2000 до 2500 евро. На западе не больше.
Токарь в РФ на военном или любом другом, получает от 2000 до 2500 евро. На западе не больше.
война идет
им надбавки за работу начали давать
война кончится токарь опять будет самая бесполезная профессия в россии
Цитата:
Vit:
Ну а мелкий чиновник. Но тут Незнаю. Сегодня он мелкий. А завтра олигарх.
Ну а мелкий чиновник. Но тут Незнаю. Сегодня он мелкий. А завтра олигарх.
олигархи не из мелких чиновников выходили
Цитата:
maxsaf:
Ржака дня
Ржака дня
250 тыс погибших россиян за которых разруливает трамп вот это ржака десятилетия Цитата:
maxsaf:
Скоро твои хозяева поймут, что тебе вообще можно не платить выхлопа все равно ноль
Скоро твои хозяева поймут, что тебе вообще можно не платить выхлопа все равно ноль
это поэтому ты из казахстана сбежал? хозяева финансирование обрубили за бесполезностью?))
Цитата:
maxsaf:
Или теперь все, кто хоть слово сказал, не важно о чем, должны в окопы лезть?
Или теперь все, кто хоть слово сказал, не важно о чем, должны в окопы лезть?
жим-жим это называется
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 10:59
Цитата:
Буду теперь знать, почему ты не в окопе.
Цитата:
Не удивительно, что тебя смерти россиян смешат.
abaika95:
жим-жим это называется
жим-жим это называется
Буду теперь знать, почему ты не в окопе.
Цитата:
abaika95:
250 тыс погибших россиян за которых разруливает трамп вот это ржака десятилетия
250 тыс погибших россиян за которых разруливает трамп вот это ржака десятилетия
Не удивительно, что тебя смерти россиян смешат.
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