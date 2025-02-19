Отправлено: - 08:27

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Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.

Цитата:Ты лично из Германии откуда знаешь?Что там обострилось а что нет?))Раша тудей рассказала?