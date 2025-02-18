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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:46
Цитата:
Вот это и вызывает больше всего вопросов в адекватности политики США и Евросоюза.
Вроде взрослые люди и должны понимать, что всё то что происходит, ими же и создано. Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли? Но нет же, идёт не только поддержка свержения легитимно избранной власти, но и её полное уничтожение с параллельным накачиванием Украины оружием. Хотя ту многие этого момента как то не заметили, возможно преднамеренно. А именно отсюда всё и началось...
Kairat stayer:
Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.
Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.
Вот это и вызывает больше всего вопросов в адекватности политики США и Евросоюза.
Вроде взрослые люди и должны понимать, что всё то что происходит, ими же и создано. Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли? Но нет же, идёт не только поддержка свержения легитимно избранной власти, но и её полное уничтожение с параллельным накачиванием Украины оружием. Хотя ту многие этого момента как то не заметили, возможно преднамеренно. А именно отсюда всё и началось...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:52
Цитата:
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
Эл-починно:
А именно отсюда всё и началось...
А именно отсюда всё и началось...
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 00:40
Цитата:
Цитата:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России и наверное тогда уже поддерживали всеми фибрами души и тела, пресловутую бомбёжку Югославии, потому что это была ваша ТОГДАШНЯЯ идеология Запада - а, теперь по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами - ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию, то есть ценности России, её мировозрение и идеология русского мира, оказались вам ближе нежели ценности нынешнего Запада, будущих ценностей ваших детей ( у вас раздвоение личности не идёт), которые НИЧУТЬ не изменились со времён бомбёжки Белграда.
Может тогда вы просто ПЕРЕЕДЕТЕ в Россию и с АК-47 в руках пойдёте защищать эти самые идиализированные вами ценности виртуального русского мира в окопах, и элементарно будете - убивать укр.нац.противника, насиловать ненавистных женщин-укрнацистов, кормить вшей в окопах и при конце-быть неожиданно УБИТЫМ украинским ДРОНОМ.
Как вам такая ПЕРЕСПЕКТИВА ???? Получить звание героя России и некоторое количество деревянных рублей на погребение???
Или сытый ЖИВОТ перетягивает ШАЛЬНУЮ мысль русского мира, и азиатам можно ЛЕПИТЬ всё что угодно??
[Исправлено: ACROS, 19.02.2025 - 01:42]
Эл-починно:
Цитата:
maxsaf:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России и наверное тогда уже поддерживали всеми фибрами души и тела, пресловутую бомбёжку Югославии, потому что это была ваша ТОГДАШНЯЯ идеология Запада - а, теперь по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами - ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию, то есть ценности России, её мировозрение и идеология русского мира, оказались вам ближе нежели ценности нынешнего Запада, будущих ценностей ваших детей ( у вас раздвоение личности не идёт), которые НИЧУТЬ не изменились со времён бомбёжки Белграда.
Может тогда вы просто ПЕРЕЕДЕТЕ в Россию и с АК-47 в руках пойдёте защищать эти самые идиализированные вами ценности виртуального русского мира в окопах, и элементарно будете - убивать укр.нац.противника, насиловать ненавистных женщин-укрнацистов, кормить вшей в окопах и при конце-быть неожиданно УБИТЫМ украинским ДРОНОМ.
Как вам такая ПЕРЕСПЕКТИВА ???? Получить звание героя России и некоторое количество деревянных рублей на погребение???
Или сытый ЖИВОТ перетягивает ШАЛЬНУЮ мысль русского мира, и азиатам можно ЛЕПИТЬ всё что угодно??
[Исправлено: ACROS, 19.02.2025 - 01:42]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 00:56
Цитата:
А вы, раз решили никуда не уезжать - поклялись во всем поддерживать и соглашаться с вашим правительством?
ACROS:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России
А вы, раз решили никуда не уезжать - поклялись во всем поддерживать и соглашаться с вашим правительством?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 01:00
Цитата:
Где конкретно я это делаю? Приведите пример, ссылку в студию. Ну вы конечно же не будете этого делать, типа занят, времени нет. А на нет и суда нет.
ACROS:
ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию
ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию
Где конкретно я это делаю? Приведите пример, ссылку в студию. Ну вы конечно же не будете этого делать, типа занят, времени нет. А на нет и суда нет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 01:05
Цитата:
Так, стоп. У вас чё, с едой проблемы? чтобы нормально поесть сытно над куда-то свалить?
ACROS:
по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами
по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами
Так, стоп. У вас чё, с едой проблемы? чтобы нормально поесть сытно над куда-то свалить?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 03:26
Цитата:
Уже начинается
Цитата:
Kairat stayer:
непременно настигнет полный Трампец!
непременно настигнет полный Трампец!
Уже начинается
Цитата:
Президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X на странице Белого дома.
По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Трамп подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран.
По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Трамп подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 07:11
Цитата:
Не переводите с больной на здоровую - я вам вопрос задал.
Цитата:
На вопрос отвечайте: хвостом вилять не надо.
maxsaf:
раз решили никуда не уезжать
раз решили никуда не уезжать
Не переводите с больной на здоровую - я вам вопрос задал.
Цитата:
maxsaf:
Приведите пример, ссылку в студию.[/quote
Конкретно, пожалуйста и по существу- отмазки не пойдут.
maxsaf:
Так, стоп.
Приведите пример, ссылку в студию.[/quote
Конкретно, пожалуйста и по существу- отмазки не пойдут.
maxsaf:
Так, стоп.
На вопрос отвечайте: хвостом вилять не надо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 07:27
Цитата:
Так это у вас голова больная. В России живёт 130 миллионов человек, а с автоматом бегает пол-миллиона. Мне попасть на фронт шансов никаких, максимум буду где-то в КБ дроны на оптоволокно переводить, благо опыт работы с волокном имеется. А учитывая начало мирных переговоров шансы попасть на СВО сводятся к нулю, тем более что гражданство не за один день делается, поэтому перестаньте нести тут эту чушь. Товарищ по работе с России намаялся в Канаде, собирается обратно в Москву. Говорит, что там в разы больше получал и больше на жизнь оставалось. Так что не надо тут жути нагонять.
ACROS:
Не переводите с больной на здоровую - я вам вопрос задал.
Не переводите с больной на здоровую - я вам вопрос задал.
Так это у вас голова больная. В России живёт 130 миллионов человек, а с автоматом бегает пол-миллиона. Мне попасть на фронт шансов никаких, максимум буду где-то в КБ дроны на оптоволокно переводить, благо опыт работы с волокном имеется. А учитывая начало мирных переговоров шансы попасть на СВО сводятся к нулю, тем более что гражданство не за один день делается, поэтому перестаньте нести тут эту чушь. Товарищ по работе с России намаялся в Канаде, собирается обратно в Москву. Говорит, что там в разы больше получал и больше на жизнь оставалось. Так что не надо тут жути нагонять.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 07:30
Цитата:
Теперь вы отвечайте: у вас в Казахстане жрать нечего? Вы чё все на жратву переводите? Уехал - значит за сытой жизнью? А вы чё там, голодаете? Нет, я не за сытой жизнью уехал, есть более веские причины.
ACROS:
На вопрос отвечайте: хвостом вилять не надо.
На вопрос отвечайте: хвостом вилять не надо.
Теперь вы отвечайте: у вас в Казахстане жрать нечего? Вы чё все на жратву переводите? Уехал - значит за сытой жизнью? А вы чё там, голодаете? Нет, я не за сытой жизнью уехал, есть более веские причины.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1341
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:08
Цитата:
Нет, не правда. Вы знаете, Гитлер был достаточно легитимным руководителем Германии. И че-то тогдашнее мировое сообщество ну как-то тоже старалось от него избавиться. Не сказать что сами граждане Германии проявляли активность в этом, но, видимо, украинцы в этом плане малость поадекватнее. Как никак они не в первый раз предлагают руководителю страны культурно проследовать на..., просто потому что он перестал их устраивать.
Как в нормальных организациях происходит!? Перестал менеджер справляться со своими обязанностями владельцы бизнеса увольняют его к чертям собачьим, просто потому что он нахрен такой не нужен. И там не важно закончился срок трудового договора или не закончился - "на... в ту сторону". Что с того что в конкретной ситуации интересы владельцев бизнеса (я так думаю что в украинской конституции тоже источником власти указан народ) совпали с интересами внешних контрагентов?!
Эл-починно:
Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли?
Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли?
Нет, не правда. Вы знаете, Гитлер был достаточно легитимным руководителем Германии. И че-то тогдашнее мировое сообщество ну как-то тоже старалось от него избавиться. Не сказать что сами граждане Германии проявляли активность в этом, но, видимо, украинцы в этом плане малость поадекватнее. Как никак они не в первый раз предлагают руководителю страны культурно проследовать на..., просто потому что он перестал их устраивать.
Как в нормальных организациях происходит!? Перестал менеджер справляться со своими обязанностями владельцы бизнеса увольняют его к чертям собачьим, просто потому что он нахрен такой не нужен. И там не важно закончился срок трудового договора или не закончился - "на... в ту сторону". Что с того что в конкретной ситуации интересы владельцев бизнеса (я так думаю что в украинской конституции тоже источником власти указан народ) совпали с интересами внешних контрагентов?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17634
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:15
Цитата:
Согласен тут с Максом
Хотел бы уехать за своим любимым русским языком уехал бы в Россию причем и там кушать было что
А уехал на запад потомучто "ну ребята камон это же запад!!!")))
Макс типичный постсоветский человек
Обожает совок
Одно место рвет за русский язык
Хочет возрождения СССР
Критикует США
Но живёт на западе потомучто не в России же жить вы чё?)))
maxsaf:
Нет, я не за сытой жизнью уехал, есть более веские причины.
Нет, я не за сытой жизнью уехал, есть более веские причины.
Согласен тут с Максом
Хотел бы уехать за своим любимым русским языком уехал бы в Россию причем и там кушать было что
А уехал на запад потомучто "ну ребята камон это же запад!!!")))
Макс типичный постсоветский человек
Обожает совок
Одно место рвет за русский язык
Хочет возрождения СССР
Критикует США
Но живёт на западе потомучто не в России же жить вы чё?)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16058
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 08:18
Цитата:
А познакомился случайно я от общих знакомых им посылки привозил из дома в Москву)
Чую когда мир настанет. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.
maxsaf: собирается обратно в МосквуКстати я обратил внимание что российские ЗП уже на пятки наступают западным. А если отнять всякие дебит - шмедит то наверно уже и обогнали. Знаю Костанайских айтишников, они многие в Москву перебрались. Хаты взяли.
А познакомился случайно я от общих знакомых им посылки привозил из дома в Москву)
Чую когда мир настанет. У нас рынок жилья рухнет, новая волна переселенцов попрёт. России трудовых рук нехватает.
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