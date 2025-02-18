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≡ Мужчина погиб в лобовом столкновении автомобилей на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51174
Мужчина погиб в лобовом столкновении автомобилей на трассе в Костанайской области
Отправлено: 18.02.25 - 18:00
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О столкновении двух автомобилей сегодня, 18 февраля, утром на трассе Костанай-Аулиеколь недалеко от п. Талапкер "НГ" сообщил читатель. "Столкнулись два автомобиля лоб в лоб. Один погибший", - написал он.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7612
Re: Мужчина погиб в лобовом столкновении автомобилей на трассе в...
Отправлено: 18.02.25 - 18:00
#1
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Цитата:///участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим,///

Скорее всего надо было соблюдать:- ДИСТАНЦИЮ.
Скорость практически НИКАКОЙ роли не играет- все машины сейчас СКОРОСТНЫЕ:- Москвичей и Жигули - практически не осталось.

После свежевыпавшего снега, ОБЫЧНО сзади впереди идущей машины поднимается белая снежная пыль, которая долго держиться, особенно когда слабый ветерок( сегодня как раз почти безветрие), после встречки на скорости, пыль долго стоит и не видно что там у тебя впереди на твоей полосе, и тем более ОПАСЕН выезд на встречную полосу для обгона.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2127
Re: Мужчина погиб в лобовом столкновении автомобилей на трассе в...
Отправлено: 18.02.25 - 18:13
#2
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Цитата:
ACROS:

Неадекватам такие понятия, как "дистанция" и "разрешённая скорость", просто неведомы. Я вчера и сегодня два раза в черте города чуть в истории не попал.
Вчера еду... На встречке - колонна легковушек. Я им навстречу один по своей полосе...
И вдруг из колонны один умник вылез на полкорпуса, чтобы обогнать впереди идущих. А их перед ним - три. Если бы я был ближе, точно "встретились" бы.
Или сегодня... Обогнал фуру по объездной. Перед ней ВАЗ одиннадцатый. Идёт с такой же скоростью, что и фура. Где-то 50-55... Я решил его тоже объехать. И тут он решил "посоревноваться", добавил газу. А я почти на встречке.
Хорошо, встречная машина далеко ещё была. Но пришлось до 80 набрать, чтобы обойти его. Ибо сдавать назад в свою полосу - прямо под фуру, за которой ещё пару машин собралось. Оно кому-то надо?
А всего-то надо помнить простое правило: "Не мешай обгону!"
Так и выживаем...
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
693
Re: Мужчина погиб в лобовом столкновении автомобилей на трассе в...
Отправлено: 18.02.25 - 20:49
#3
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Неадекваты, особенно среди неопытных водил, всегда найдут друг друга! Такая у них судьба быстролетная!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16058
Re: Мужчина погиб в лобовом столкновении автомобилей на трассе в...
Отправлено: 19.02.25 - 07:38
#4
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Цитата:
абике:

Осторожно. Неправильное высказывание.
Особенно обидно если человек не виноват а в него врезались и он погиб. И больше не увидит солнышко, травку зелёную, детей своих.
А виновный отсидит 5 лет и дальше будет жить.
Обидно?
Да.
Поэтому будьте все аккуратны на дорогах. Все хотят жить. Не надо считать себя крутым шумахером а остальные лохи на трассах.
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