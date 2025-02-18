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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:46
Цитата:
Вот это и вызывает больше всего вопросов в адекватности политики США и Евросоюза.
Вроде взрослые люди и должны понимать, что всё то что происходит, ими же и создано. Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли? Но нет же, идёт не только поддержка свержения легитимно избранной власти, но и её полное уничтожение с параллельным накачиванием Украины оружием. Хотя ту многие этого момента как то не заметили, возможно преднамеренно. А именно отсюда всё и началось...
Kairat stayer:
Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.
Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.
Вот это и вызывает больше всего вопросов в адекватности политики США и Евросоюза.
Вроде взрослые люди и должны понимать, что всё то что происходит, ими же и создано. Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли? Но нет же, идёт не только поддержка свержения легитимно избранной власти, но и её полное уничтожение с параллельным накачиванием Украины оружием. Хотя ту многие этого момента как то не заметили, возможно преднамеренно. А именно отсюда всё и началось...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:52
Цитата:
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
Эл-починно:
А именно отсюда всё и началось...
А именно отсюда всё и началось...
Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 7611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 00:40
Цитата:
Цитата:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России и наверное тогда уже поддерживали всеми фибрами души и тела, пресловутую бомбёжку Югославии, потому что это была ваша ТОГДАШНЯЯ идеология Запада - а, теперь по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами - ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию, то есть ценности России, её мировозрение и идеология русского мира, оказались вам ближе нежели ценности нынешнего Запада, будущих ценностей ваших детей ( у вас раздвоение личности не идёт), которые НИЧУТЬ не изменились со времён бомбёжки Белграда.
Может тогда вы просто ПЕРЕЕДЕТЕ в Россию и с АК-47 в руках пойдёте защищать эти самые идиализированные вами ценности виртуального русского мира в окопах, и элементарно будете - убивать укр.нац.противника, насиловать ненавистных женщин-укрнацистов, кормить вшей в окопах и при конце-быть неожиданно УБИТЫМ украинским ДРОНОМ.
Как вам такая ПЕРЕСПЕКТИВА ???? Получить звание героя России и некоторое количество деревянных рублей на погребение???
Или сытый ЖИВОТ перетягивает ШАЛЬНУЮ мысль русского мира, и азиатам можно ЛЕПИТЬ всё что угодно??
[Исправлено: ACROS, 19.02.2025 - 01:42]
Эл-починно:
Цитата:
maxsaf:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России и наверное тогда уже поддерживали всеми фибрами души и тела, пресловутую бомбёжку Югославии, потому что это была ваша ТОГДАШНЯЯ идеология Запада - а, теперь по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами - ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию, то есть ценности России, её мировозрение и идеология русского мира, оказались вам ближе нежели ценности нынешнего Запада, будущих ценностей ваших детей ( у вас раздвоение личности не идёт), которые НИЧУТЬ не изменились со времён бомбёжки Белграда.
Может тогда вы просто ПЕРЕЕДЕТЕ в Россию и с АК-47 в руках пойдёте защищать эти самые идиализированные вами ценности виртуального русского мира в окопах, и элементарно будете - убивать укр.нац.противника, насиловать ненавистных женщин-укрнацистов, кормить вшей в окопах и при конце-быть неожиданно УБИТЫМ украинским ДРОНОМ.
Как вам такая ПЕРЕСПЕКТИВА ???? Получить звание героя России и некоторое количество деревянных рублей на погребение???
Или сытый ЖИВОТ перетягивает ШАЛЬНУЮ мысль русского мира, и азиатам можно ЛЕПИТЬ всё что угодно??
[Исправлено: ACROS, 19.02.2025 - 01:42]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 00:56
Цитата:
А вы, раз решили никуда не уезжать - поклялись во всем поддерживать и соглашаться с вашим правительством?
ACROS:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России
А вы, раз решили никуда не уезжать - поклялись во всем поддерживать и соглашаться с вашим правительством?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 01:00
Цитата:
Где конкретно я это делаю? Приведите пример, ссылку в студию. Ну вы конечно же не будете этого делать, типа занят, времени нет. А на нет и суда нет.
ACROS:
ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию
ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию
Где конкретно я это делаю? Приведите пример, ссылку в студию. Ну вы конечно же не будете этого делать, типа занят, времени нет. А на нет и суда нет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 01:05
Цитата:
Так, стоп. У вас чё, с едой проблемы? чтобы нормально поесть сытно над куда-то свалить?
ACROS:
по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами
по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами
Так, стоп. У вас чё, с едой проблемы? чтобы нормально поесть сытно над куда-то свалить?
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