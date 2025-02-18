Отправлено: - 00:40

Эл-починно:



maxsaf:



[Исправлено: ACROS, 19.02.2025 - 01:42]

Цитата:Цитата:Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России и наверное тогда уже поддерживали всеми фибрами души и тела, пресловутую бомбёжку Югославии, потому что это была ваша ТОГДАШНЯЯ идеология Запада - а, теперь по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами - ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию, то есть ценности России, её мировозрение и идеология русского мира, оказались вам ближе нежели ценности нынешнего Запада, будущих ценностей ваших детей ( у вас раздвоение личности не идёт), которые НИЧУТЬ не изменились со времён бомбёжки Белграда.Может тогда вы просто ПЕРЕЕДЕТЕ в Россию и с АК-47 в руках пойдёте защищать эти самые идиализированные вами ценности виртуального русского мира в окопах, и элементарно будете - убивать укр.нац.противника, насиловать ненавистных женщин-укрнацистов, кормить вшей в окопах и при конце-быть неожиданно УБИТЫМ украинским ДРОНОМ.Как вам такая ПЕРЕСПЕКТИВА ???? Получить звание героя России и некоторое количество деревянных рублей на погребение???Или сытый ЖИВОТ перетягивает ШАЛЬНУЮ мысль русского мира, и азиатам можно ЛЕПИТЬ всё что угодно??