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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3983
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:46
#2836
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Цитата:
Kairat stayer:
Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.

Вот это и вызывает больше всего вопросов в адекватности политики США и Евросоюза.
Вроде взрослые люди и должны понимать, что всё то что происходит, ими же и создано. Вместо поддержки свержения власти, логичнее было бы участвовать и принять нужные шаги в её сохранении? Не правда ли? Но нет же, идёт не только поддержка свержения легитимно избранной власти, но и её полное уничтожение с параллельным накачиванием Украины оружием. Хотя ту многие этого момента как то не заметили, возможно преднамеренно. А именно отсюда всё и началось...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3983
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:52
#2837
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Цитата:
Эл-починно:
А именно отсюда всё и началось...

Началось конечно всё ещё намного раньше. Но именно после Крыма (что было логично, после всего того, что произошло), ситуация особенно обострилась. Но это ещё более длинная и долгая история.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 00:40
#2838
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
maxsaf:


Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России и наверное тогда уже поддерживали всеми фибрами души и тела, пресловутую бомбёжку Югославии, потому что это была ваша ТОГДАШНЯЯ идеология Запада - а, теперь по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами - ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию, то есть ценности России, её мировозрение и идеология русского мира, оказались вам ближе нежели ценности нынешнего Запада, будущих ценностей ваших детей ( у вас раздвоение личности не идёт), которые НИЧУТЬ не изменились со времён бомбёжки Белграда.

Может тогда вы просто ПЕРЕЕДЕТЕ в Россию и с АК-47 в руках пойдёте защищать эти самые идиализированные вами ценности виртуального русского мира в окопах, и элементарно будете - убивать укр.нац.противника, насиловать ненавистных женщин-укрнацистов, кормить вшей в окопах и при конце-быть неожиданно УБИТЫМ украинским ДРОНОМ.

Как вам такая ПЕРЕСПЕКТИВА ???? Получить звание героя России и некоторое количество деревянных рублей на погребение???

Или сытый ЖИВОТ перетягивает ШАЛЬНУЮ мысль русского мира, и азиатам можно ЛЕПИТЬ всё что угодно??

[Исправлено: ACROS, 19.02.2025 - 01:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 00:56
#2839
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Цитата:
ACROS:
Мне, вот одно НЕПОНЯТНО: - вы ОБА, скажем так: - "..уехали на Запад, и не просто уехали за сладкими коврижками, но и МОРАЛЬНО ведь рвались туда.., и когда что то там подписывали в документах наверное, в посольствах заморских , клялись ПРИНЯТЬ - ЦЕННОСТИ Запада, его мировозрение, его иделогию, его принципы, в том числе и по отношение к России

А вы, раз решили никуда не уезжать - поклялись во всем поддерживать и соглашаться с вашим правительством? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 01:00
#2840
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Цитата:
ACROS:
ХАЕТЕ приютивший вас Запад и ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ далёкую и никогда в ней не живши Россию

Где конкретно я это делаю? Приведите пример, ссылку в студию. Ну вы конечно же не будете этого делать, типа занят, времени нет. А на нет и суда нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.02.25 - 01:05
#2841
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Цитата:
ACROS:
по прошествию столько лет сытой жизни на Западе, вы, причём ОБА накушавшись сытно колы с бургерами

Так, стоп. У вас чё, с едой проблемы? :lol: чтобы нормально поесть сытно над куда-то свалить? 8-)
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