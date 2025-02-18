maxsaf: Вот тут подробнее. Расскажите пожалуйста, чё там за радиация в реакции дейтерия с тритием?
Так в зависимости от силы ветра радиоактивные вещества разносит на сотни километров, не только эти два изотопа. В основном используются уран или плутоний. Также применяются цезий, стронций, радий, ксенон, например полураспад цезия до 30 лет.
maxsaf: Где это написано, что нельзя применять на собственной территории?
Не важно, не гуманно. Использование строго ограничено международным правом, представляет угрозу для человечества в целом, наносит колоссальный ущерб как окружающей среде (радиационное загрязнения вызывают рак и.т.д.), как военным, так и мирному населению. Поэтому применение ядерного, химического и биологическое оружие строго запрещено, к страданию населения приводит.
maxsaf: То есть до применения ЯО никаких таких преступлений не было, так?
Цитата:
maxsaf: Если преступления были, то где жёсткие меры?
Всё фиксируется, доказано, что Башар Асад в Сирии отравляющие вещества сарин и хлор применял против гражданского населения, для подавления протестов и восстаний. Новые власти просят РФ его выдать, но не выдают.
Эл-починно: А Югославию фосфорными бомбами бомбить было гуманно? Или Хиросиму и Нагасаки, атомными? Где было всё мировое гуманное сообщество, во всяком случае в случае Югославией?
Причём эти страны, Макс выше речь вёл, о нанесении ядерного удара по своей территории, якобы чтобы противнику не досталось, значит по Курской области. Также он спрашивал, разве запрещено бить по своей территории, говорит якобы не запрещено, мол на своей территории, могут делать что захотят. Поэтому сказал про гуманизм и как последствия, о возможных в дальнейшем страданиях населения, в том числе военных и мирного.
Kairat stayer: Так в зависимости от силы ветра радиоактивные вещества разносит на сотни километров, не только эти два изотопа. В основном используются уран или плутоний. Также применяются цезий, стронций, радий, ксенон, например полураспад цезия до 30 лет.
Вы вообще понимаете в чем принципиальное отличие термоядерного синтеза от ядерного распада?
Цитата:
Kairat stayer: колоссальный ущерб как окружающей среде (радиационное загрязнения вызывают рак и.т.д.)
Ещё раз: какое загрязнение от термоядерного синтеза?
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Европейский союз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
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