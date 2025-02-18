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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:17
#2821
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Цитата:
maxsaf:
Вот тут подробнее. Расскажите пожалуйста, чё там за радиация в реакции дейтерия с тритием?


Так в зависимости от силы ветра радиоактивные вещества разносит на сотни километров, не только эти два изотопа.
В основном используются уран или плутоний. Также применяются цезий, стронций, радий, ксенон, например полураспад цезия до 30 лет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:24
#2822
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Цитата:
maxsaf:
Где это написано, что нельзя применять на собственной территории?


Не важно, не гуманно. Использование строго ограничено международным правом, представляет угрозу для человечества в целом, наносит колоссальный ущерб как окружающей среде (радиационное загрязнения вызывают рак и.т.д.), как военным, так и мирному населению. Поэтому применение ядерного, химического и биологическое оружие строго запрещено, к страданию населения приводит.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:31
#2823
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Цитата:
maxsaf:
То есть до применения ЯО никаких таких преступлений не было, так?


Цитата:
maxsaf:
Если преступления были, то где жёсткие меры?


Всё фиксируется, доказано, что Башар Асад в Сирии отравляющие вещества сарин и хлор применял против гражданского населения, для подавления протестов и восстаний. Новые власти просят РФ его выдать, но не выдают.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3983
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:32
#2824
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Цитата:
Kairat stayer:
например полураспад цезия до 30 лет.

Может сможете привести хотя бы примерный расчёт того, сколько времени нужно тому количеству вами названного цезия, до распада до безопасной дозы?
Цитата:
Kairat stayer:
Не важно, не гуманно.

А Югославию фосфорными бомбами бомбить было гуманно?
Или Хиросиму и Нагасаки, атомными?
Где было всё мировое гуманное сообщество, во всяком случае в случае Югославией?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3983
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:35
#2825
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Цитата:
Kairat stayer:
Новые власти просят РФ его выдать, но не выдают.

И тем не менее, военные базы России, мирно и тихо так себе там присутствуют.
Цитата:
Kairat stayer:
что Башар Асад в Сирии отравляющие вещества сарин и хлор применял против гражданского населения

Плавали, знаем. В Ираке тоже порошочек нашли, всю страну в руины, а доказательств в итоге не оказалось вовсе. Но это второстепенно. Главная цель была достигнута...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:37
#2826
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Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:38
#2827
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Цитата:
Эл-починно:
Плавали, знаем. В Ираке тоже порошочек нашли, всю страну в руины, а доказательств в итоге не оказалось вовсе. Но это второстепенно. Главная цель была достигнута...


И такое бывает, скоро с Ираном будут разбираться 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:40
#2828
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Цитата:
Эл-починно:
И тем не менее, военные базы России, мирно и тихо так себе там присутствуют.


Я бы не сказал, что мирно, сегодня информация была, что подверглась атаке.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:43
#2829
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Цитата:
Эл-починно:
А Югославию фосфорными бомбами бомбить было гуманно? Или Хиросиму и Нагасаки, атомными? Где было всё мировое гуманное сообщество, во всяком случае в случае Югославией?


Причём эти страны, Макс выше речь вёл, о нанесении ядерного удара по своей территории, якобы чтобы противнику не досталось, значит по Курской области. Также он спрашивал, разве запрещено бить по своей территории, говорит якобы не запрещено, мол на своей территории, могут делать что захотят. Поэтому сказал про гуманизм и как последствия, о возможных в дальнейшем страданиях населения, в том числе военных и мирного.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.02.2025 - 23:57]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 22:47
#2830
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Цитата:
Эл-починно:
Может сможете привести хотя бы примерный расчёт того, сколько времени нужно тому количеству вами названного цезия, до распада до безопасной дозы?


Вы шо говорите, зачем расчёты производить, понятно от количества боезаряда и от силы ветра всё зависит и есть угроза распространения радиации.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.02.2025 - 23:49]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:19
#2831
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Цитата:
Kairat stayer:
Так в зависимости от силы ветра радиоактивные вещества разносит на сотни километров, не только эти два изотопа. В основном используются уран или плутоний. Также применяются цезий, стронций, радий, ксенон, например полураспад цезия до 30 лет.

Вы вообще понимаете в чем принципиальное отличие термоядерного синтеза от ядерного распада?

Цитата:
Kairat stayer:
колоссальный ущерб как окружающей среде (радиационное загрязнения вызывают рак и.т.д.)

Ещё раз: какое загрязнение от термоядерного синтеза?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:22
#2832
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы шо говорите, зачем расчёты производить, понятно от количества боезаряда и от силы ветра всё зависит и есть угроза распространения радиации.

Нет уж, давайте расчеты по зоне заражения от применения термоядерного заряда.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:24
#2833
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Цитата:
Kairat stayer:
Макс выше речь вёл, о нанесении ядерного удара по своей территории, якобы чтобы противнику не досталось, значит по Курской области.

Если начнется эскалация, если НАТО полноценно включится в конфликт, то такой удар неизбежен, вопрос только в том, куда и что полетит первым.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:27
#2834
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Цитата:
maxsaf:
Если начнется эскалация

Цитата:
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Европейский союз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 23:28
#2835
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Цитата:
Kairat stayer:
Страны Евросоюза рассматривают вопрос выделения Украине большого пакета помощи на 700 миллиардов евро для закупки вооружения.

Это тоже эскалация. К чему это приведет, я уже сказал.
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