Отправлено: - 22:17

maxsaf:

Вот тут подробнее. Расскажите пожалуйста, чё там за радиация в реакции дейтерия с тритием?

Цитата:Так в зависимости от силы ветра радиоактивные вещества разносит на сотни километров, не только эти два изотопа.В основном используются уран или плутоний. Также применяются цезий, стронций, радий, ксенон, например полураспад цезия до 30 лет.