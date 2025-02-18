Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...

Отправлено: - 20:28

У нас как всегда своеобразно понимают понятия о свободе выбора ,оказании услуг ,обязанности государства основанное на оплате налогов и прочее, прочее.. Во всех цивилизованных странах СТРОЯТ платные комфортабельные со всей сопутствующей инфраструктурой скоростные дороги с обязательной альтернативой в виде обычной дороги, т.е. -хочешь за деньги с ветерком едешь, хочешь- дольше и хуже по обычной бесплатно.. Право и выбор остаётся за водителем. В Казахстане : " Согласно п.3 ст.5-1 Закона РК «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года №245-II «В решении об использовании автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны начальный и конечный пункты с возможностью проезда по другой существующей альтернативной дороге». То есть, в случае отсутствия, обязательное наличие альтернативной дороги Законом не предусматривается.." Всё, занавес..

Государство тупо снимает себя обязанность по содержанию дорог общего пользования "в целях экономии бюджетных средств" и может перевести в категорию платных ЛЮБУЮ и в каком угодно состоянии дорогу. Естественно, это будут не второстепенные дороги..