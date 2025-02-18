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≡ Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51174
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 13:37
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Согласно приказам, подписанным исполняющим обязанности министра транспорта, два участка автодорог: Костанай - граница Российской Федерации и Актобе - граница Российской Федерации станут платными для грузового транспорта и автобусов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7113
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 13:37
#1
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Сколько от Актобе до границы км, меньше чем у нас? Или они так боятся наших западных, что цена в два раза ниже!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16056
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 13:56
#2
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Я понимаю что на столе у министра лежат документы что дорога костанай - троицк отремонтировали, было выделено куча денег. Но есть проблемка. Промежуток Пешковка-Карабалык дорога и год не прожила, летом вся поплыла. Потом залатали видимо какие то папуасы из тундры. И дорога превратилась в руины после бомбежек..
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
139
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 20:28
#3
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У нас как всегда своеобразно понимают понятия о свободе выбора ,оказании услуг ,обязанности государства основанное на оплате налогов и прочее, прочее.. Во всех цивилизованных странах СТРОЯТ платные комфортабельные со всей сопутствующей инфраструктурой скоростные дороги с обязательной альтернативой в виде обычной дороги, т.е. -хочешь за деньги с ветерком едешь, хочешь- дольше и хуже по обычной бесплатно.. Право и выбор остаётся за водителем. В Казахстане : " Согласно п.3 ст.5-1 Закона РК «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года №245-II «В решении об использовании автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны начальный и конечный пункты с возможностью проезда по другой существующей альтернативной дороге». То есть, в случае отсутствия, обязательное наличие альтернативной дороги Законом не предусматривается.." Всё, занавес..
Государство тупо снимает себя обязанность по содержанию дорог общего пользования "в целях экономии бюджетных средств" и может перевести в категорию платных ЛЮБУЮ и в каком угодно состоянии дорогу. Естественно, это будут не второстепенные дороги..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16056
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 20:37
#4
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Платные дороги строятся что б можно на большой скорости добраться от пункта А в пункт Б. Например Астана - Караганда. Минуя разные мелкие посёлки через которые раньше приходилось ползти и терять время.

Где скоростная трасса Костанай-Троицк?
Где объездная вокруг Федоровки, Пешковки, Карабалыка?

Ну не тянет эта дорога на платку не как)
Зачем людей смешить?)

Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)

[Исправлено: Vit, 18.02.2025 - 20:38]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
693
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 21:13
#5
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Давно пора всем ездить по платным дорогам без ям, а для этого нужны не только деньги, а нужен постоянный контроль со стороны услугополучателей, пользующихся постоянно услугой, чтобы не разворовывали деньги и следили за качеством дорожного полотна! Тех кто украдет хотя бы 1000 тенге, карать, не штрафовать , а карать в прямом смысле слова путем принудительного труда на этой платной дороге в качестве дорожного рабочего, с лишением всяких льгот!
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
139
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 21:16
#6
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Ссылка на "Алау" : "После новости о том, что трасса от границы Российской Федерации до Костаная станет платной, в соцсетях посыпалась волна негодования со стороны автовладельцев, которые пишут о плохом состоянии дороги. На этот счет в «Казавтожоле» пояснили, что этот участок соответствует нормативным требованиям 2 и 3 категории." Короче- можно любую дорогу сделать платной.
Кидаю идею (как это у нас ещё не додумались?)- по закону можно и приватизировать, вот и профит -покупай дорогу и собирай деньги, альтернативных дорог всё равно нет!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3979
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 21:35
#7
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Цитата:
Vit:
Такой логикой можно смело тогда делать все дороги КЗ платными, че мелочиться?)

Так они таковые и есть (платные), каждый владелец ТС платит на него (ТС) налог, чем собственно и оплачивает дорожные покрытия. 8-) :lol:
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