Отправлено: - 16:27

Сабыр:

Туссанчик 018 ААА.

Цитата:На этой модели: - задние поворотные габариты расположены на самом низу: - внизу в бампере: - при включении их не видно, особенно если стоишь за ним впритык на светофоре, а на трассе и в пургу их снегом заметает и практически их не видно: - неудачно корейцы сделали на этой модели, обычно у них ВСЁ продумано- это не случайно казахской сборки авто ??