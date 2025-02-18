Re: ОСВВ и Колесные ряды - Почему бездомные животные остаются...

Отправлено: - 21:06

Полиции надо заниматься раскрытием преступлений, профилактикой, чтобы не допустить тяжких преступлений, а с собаками обязаны заниматься те, кто придумал закон, поэтому нужно привлекать сначала акиматовских за неисполнение закона! В стране нет вообще учета насчет поголовья бродячих собак, ветеринары не хотят вообще выполнять эту миссию, ссылаясь на полицию! Скоро полиция будет только ловить собак, лиц, бросающих бытовой и строительный мусор, а где население со своими гуманными принципами! Если кто-то завел собаку, то хозяина собаки на учет в акимате города, района с целью, чтобы ветеринары, гуманисты по спискам ходили по квартирам и домам, чтобы собаководы и собаколюбители не выбрасывали собак, их потомство без штрафных санкций в размере от 100 МРП до 1000 МРП. У гос-ва нет таких денег на разбазаривание, тут пенсионерам в период инфляции не будет хватать пенсии, не то, что на содержание бездомных собак! Все хотят за 1 год открыть Америку! Не получится, от слова совсем!