Отправлено: - 18:13

ACROS:



Цитата:Неадекватам такие понятия, как "дистанция" и "разрешённая скорость", просто неведомы. Я вчера и сегодня два раза в черте города чуть в истории не попал.Вчера еду... На встречке - колонна легковушек. Я им навстречу один по своей полосе...И вдруг из колонны один умник вылез на полкорпуса, чтобы обогнать впереди идущих. А их перед ним - три. Если бы я был ближе, точно "встретились" бы.Или сегодня... Обогнал фуру по объездной. Перед ней ВАЗ одиннадцатый. Идёт с такой же скоростью, что и фура. Где-то 50-55... Я решил его тоже объехать. И тут он решил "посоревноваться", добавил газу. А я почти на встречке.Хорошо, встречная машина далеко ещё была. Но пришлось до 80 набрать, чтобы обойти его. Ибо сдавать назад в свою полосу - прямо под фуру, за которой ещё пару машин собралось. Оно кому-то надо?А всего-то надо помнить простое правило: "Не мешай обгону!"Так и выживаем...