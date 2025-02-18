Re: До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых...

Отправлено: - 20:47

Случайно видимо поймали! Таких пруд пруди, везде отстреливают косуль,зайцев, лис, сайгу! Надо только ловить, согласно списка охотников, которые сть в каждой деревне, особенно тех, у кого авто на 2-х мостах! Не ошибетесь , они или едут на охоту или уже везут мясо убитых зверей! Азарт охоты лишению свободы равен!