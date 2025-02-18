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≡ До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых косуль в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51174
До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых косуль в Костанайской области
Отправлено: 18.02.25 - 20:47
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Снегоход жителя Карасуского района остановил сотрудник природоохранной полиции в 7 км от села Майское. Во время осмотра в санях, прицепленных к снегоходу "Буран", полицейский нашел четыре мешка с разделанными тушами косуль.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
693
Re: До трех лет лишения свободы грозит браконьеру за убитых...
Отправлено: 18.02.25 - 20:47
#1
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Случайно видимо поймали! Таких пруд пруди, везде отстреливают косуль,зайцев, лис, сайгу! Надо только ловить, согласно списка охотников, которые сть в каждой деревне, особенно тех, у кого авто на 2-х мостах! Не ошибетесь , они или едут на охоту или уже везут мясо убитых зверей! Азарт охоты лишению свободы равен!
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