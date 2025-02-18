Большие проблемы будут, приведут все силы и средства в боевую готовность номер один и ещё тщательно отслеживать будут пуски. Если аналоговнетная ракета отклонится от маршрута, тогда шарахнут в разы больше, ещё и ветром радиацию может надут в сторону стран ЕС, кроме того есть обязательства не применять ЯО. Применение будет служит признаком бессилия и исчерпыванием других мер. В общем тому кто применить первым, тому кирдык и хана будет .
Стабильные вещи на форуме. Отруби Марика, ценники Максафа, квартира в Челябинске и вентилятор Абайки, изучение казахского языка со 2 класса Скептика, теперь добавились 500000000 от Акроса . Люди держите свои секреты в тайне, здесь добрые люди их всегда вам припомнят
Vit: Щас серьёзные взрослые два дядьки, поделят Украину.
Быстрей бы - когда мир, то и товары и дела делается быстрей и надёжней.
Не зря Трамп созывает сходняк у арабов: - самое главное: - там они о НЕФТИ будут решать ( без нефти России КИРДЫК придёт- Трамп об этом знает и хочет нефть дешёвую сделать для себя и опустить Путина что бы сговорчивей был- поэтому НЕФТЬ-первый вопрос), ну и попутно и только ПОСЛЕ нефти- Сектор Газа с Украиной порешают.
Нет, ну смешно же- серьёзные люди из акимата предлагают за БЮДЖЕТНЫЕ деньги, главное - не за СВОЙ счёт и не за счёт подрядной организации или инвестора что бы потом СОДРАТЬ с граждан, а с добросовестных налогоплательщиков - ВЫВОЗИТЬ с ОХУ...ШИХ и ОБОРЗЕВШИХ и ЛЕНИВЫХ граждан ИХ хлам в виде старых диванов и другого КРУПНОГАБАРИТНОГО мусора на свалку ТБО, когда как это они должны ДЕЛАТЬ за СВОЙ счёт.
И сумма приличная : - ПЯТЬСОТ миллионов тенге.
Редакция можете на очередном брифинге или рабочей акиматовской планёрке ( если вы вхожи туда) задать такой вопрос: "...есть ли такая необходимость в трате таких бюджетных денег на такое НЕОПРАВДАННОЕ мероприятие, в то время когда Токаев призывает - ЭКОНОМИТЬ и УБРАТЬ ненужные траты.
Пусть люди САМИ и за СВОЙ счёт вывозят КРУПНОГАБАРИТНЫЙ мусор. Сегодня позволят ЭТО; а завтра они почувствуют СЛАБИНКУ и вообще ЗАВАЛЯТ баки ВСЕМ своим хламом.
Я на вас не в обиде, всё нормально: - мне как то ПОФИГ куда они деньги ДЕЮТ: - может, и скорее всего, ТОЧНО: - я то же бы так поступал на их месте и ПРИВОРОВЫВАЛ бы ещё с этих денег с ремонтов дорог, со строительстве, с кронирования, с МНОГО чего ещё : - но, ПЯТЬСОТ миллионов тенге и на ЧТО ?
ОХЕРЕЛИ - Токаев хоть знает об этом:- что его чиновники ТВОРЯТ ???
Я когда делал ремонт в квартирах городских: - ВСЁ вывозил за свой СЧЁТ на свалку ТБО в сторону Рудного.
Kairat stayer: Пусть у каждого свои аргументы будут, это нормально.
Раньше вы не один год мир ядерным оружием пугали, мол доктрину ужесточили, якобы теперь шарахнут! Я вам неоднократно отмечал, что не шарахнут, если применят тогда большие проблемы будут.
Языковые вопросы вас интересуют, тоже лично неоднократно с вами обсуждали, и я отмечал что в настоящее время и в перспективе приемлем эволюционный (если помните, вы разные варианты предлагали) путь развития овладения языками, в том числе и государственным. Государство никогда не ставило и не ставит жесткие рамки, при этом, отмечает о необходимости знания подрастающим поколением государственного и русского языков, особо продвинутые уже и английским владеют и будут далее изучать.
Ниже процитирую не самого себя (пока анонсирую, цитировать буду после обеда, может даже вечером, всё равно наверное спите, когда проснётесь будет полно сил, бац и вам цитата от Хохла), а хохла, почти семь лет тому назад, что он говорил в части касающейся знания государственного языка изворотливому Пәлентину (Валентину) в его ветке.
Слово пәле - имеет много значении, в данном контексте больше подходит хитроумный .
Цитата:
maxsaf: И где цитата?
Пожалуйста (03.04.2018 год):
Хохол: Вот в этом вся и суть ошибочной позиции Валентина которую он ещё и считает правильной. Он допускает и считает что незнание государственного языка это допустимая норма и Валентинам можно обходиться и без знания его. Но при этом у Валентина нет иллюзии и заблуждений по поводу других стран. Он понимает что нельзя полноценно жить и работать например в Германии, не зная немецкий, а в России, не зная русский. Но в Казахстане, не зная казахского, по мнению Валентина можно. И даже читая закон, зная статус госязыка, всё равно талдычит про какую то необходимость использования других каких то доступных языков, принципиально игнорируя основной и главный. Незнание языка, не освобождает от ответственности, и временные поблажки к незнающим, всё равно когда то кончатся.
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