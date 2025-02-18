НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 188 из 188«1...186187188
Ответить Новый топик
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 12:53
#2806
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну, оповестят, какие проблемы?


Большие проблемы будут, приведут все силы и средства в боевую готовность номер один и ещё тщательно отслеживать будут пуски. Если аналоговнетная ракета отклонится от маршрута, тогда шарахнут в разы больше, ещё и ветром радиацию может надут в сторону стран ЕС, кроме того есть обязательства не применять ЯО. Применение будет служит признаком бессилия и исчерпыванием других мер. В общем тому кто применить первым, тому кирдык и хана будет :lol: :lol: :lol: .
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 13:10
#2807
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Везде кто-то где-то проживает. При любом применении ЯО будут жертвы, т.к. это оружие массового поражения.


Всё верно, жертвы будут, в том числе и мирного населения, само применение ЯО, мировым сообществом будет считаться военным преступлением. Соответственно будут приняты очень жёсткие меры.

В общем кто первым применит ЯО, тех непременно настигнет полный Трампец! :-o :-o :-o

[Исправлено: Kairat stayer, 18.02.2025 - 14:35]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 13:50
#2808
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стабильные вещи на форуме. Отруби Марика, ценники Максафа, квартира в Челябинске и вентилятор Абайки, изучение казахского языка со 2 класса Скептика, теперь добавились 500000000 от Акроса . Люди держите свои секреты в тайне, здесь добрые люди их всегда вам припомнят :-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 13:52
#2809
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не переживайте не будет уже ядерной войны. Щас серьёзные взрослые два дядьки, поделят Украину. А лучшего друга и любимца 111 в туалете найдут с передозом.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 15:57
#2810
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Щас серьёзные взрослые два дядьки, поделят Украину.


Быстрей бы - когда мир, то и товары и дела делается быстрей и надёжней.

Не зря Трамп созывает сходняк у арабов: - самое главное: - там они о НЕФТИ будут решать ( без нефти России КИРДЫК придёт- Трамп об этом знает и хочет нефть дешёвую сделать для себя и опустить Путина что бы сговорчивей был- поэтому НЕФТЬ-первый вопрос), ну и попутно и только ПОСЛЕ нефти- Сектор Газа с Украиной порешают.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 16:20
#2811
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
теперь добавились 500000000 от Акроса


Нет, ну смешно же- серьёзные люди из акимата предлагают за БЮДЖЕТНЫЕ деньги, главное - не за СВОЙ счёт и не за счёт подрядной организации или инвестора что бы потом СОДРАТЬ с граждан, а с добросовестных налогоплательщиков - ВЫВОЗИТЬ с ОХУ...ШИХ и ОБОРЗЕВШИХ и ЛЕНИВЫХ граждан ИХ хлам в виде старых диванов и другого КРУПНОГАБАРИТНОГО мусора на свалку ТБО, когда как это они должны ДЕЛАТЬ за СВОЙ счёт.

И сумма приличная : - ПЯТЬСОТ миллионов тенге.

Редакция можете на очередном брифинге или рабочей акиматовской планёрке ( если вы вхожи туда) задать такой вопрос: "...есть ли такая необходимость в трате таких бюджетных денег на такое НЕОПРАВДАННОЕ мероприятие, в то время когда Токаев призывает - ЭКОНОМИТЬ и УБРАТЬ ненужные траты.

Пусть люди САМИ и за СВОЙ счёт вывозят КРУПНОГАБАРИТНЫЙ мусор.
Сегодня позволят ЭТО; а завтра они почувствуют СЛАБИНКУ и вообще ЗАВАЛЯТ баки ВСЕМ своим хламом.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 16:46
#2812
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Это я не со зла, в общем Вас поддерживаю в этом вопросе, лишь бы перегибов не было! А то Тазалык начинает сейчас, то буду вывозить, это не буду, даже если не крупногабаритный мусор.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 16:52
#2813
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно человек, фартук снял от застройщика, бюджетный, культурно сложил в пакеты, не взяли, строительный мусор говорят.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 17:45
#2814
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем наблюдать, скорее всего перемирие будет, как эксперты говорят передышка, возможно временная, а сколько она продлится, пока никто не знает.

Цитата:
Kairat stayer:
В общем кто первым применит ЯО, тех непременно настигнет полный Трампец!


Цитата:
Vit:
Не переживайте не будет уже ядерной войны. Щас серьёзные взрослые два дядьки, поделят Украину...


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7609
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 17:48
#2815
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это я не со зла,


Я на вас не в обиде, всё нормально: - мне как то ПОФИГ куда они деньги ДЕЮТ: - может, и скорее всего, ТОЧНО: - я то же бы так поступал на их месте и ПРИВОРОВЫВАЛ бы ещё с этих денег с ремонтов дорог, со строительстве, с кронирования, с МНОГО чего ещё : - но, ПЯТЬСОТ миллионов тенге и на ЧТО ?

ОХЕРЕЛИ - Токаев хоть знает об этом:- что его чиновники ТВОРЯТ ???

Я когда делал ремонт в квартирах городских: - ВСЁ вывозил за свой СЧЁТ на свалку ТБО в сторону Рудного.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 18:45
#2816
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пусть у каждого свои аргументы будут, это нормально.

Раньше вы не один год мир ядерным оружием пугали, мол доктрину ужесточили, якобы теперь шарахнут! Я вам неоднократно отмечал, что не шарахнут, если применят тогда большие проблемы будут.

Языковые вопросы вас интересуют, тоже лично неоднократно с вами обсуждали, и я отмечал что в настоящее время и в перспективе приемлем эволюционный (если помните, вы разные варианты предлагали) путь развития овладения языками, в том числе и государственным. Государство никогда не ставило и не ставит жесткие рамки, при этом, отмечает о необходимости знания подрастающим поколением государственного и русского языков, особо продвинутые уже и английским владеют и будут далее изучать.

Ниже процитирую не самого себя (пока анонсирую, цитировать буду после обеда, может даже вечером, всё равно наверное спите, когда проснётесь будет полно сил, бац и вам цитата от Хохла), а хохла, почти семь лет тому назад, что он говорил в части касающейся знания государственного языка изворотливому Пәлентину (Валентину) в его ветке.

Слово пәле - имеет много значении, в данном контексте больше подходит хитроумный .


Цитата:
maxsaf:
И где цитата?


Пожалуйста (03.04.2018 год):

Хохол: Вот в этом вся и суть ошибочной позиции Валентина которую он ещё и считает правильной. Он допускает и считает что незнание государственного языка это допустимая норма и Валентинам можно обходиться и без знания его. Но при этом у Валентина нет иллюзии и заблуждений по поводу других стран. Он понимает что нельзя полноценно жить и работать например в Германии, не зная немецкий, а в России, не зная русский. Но в Казахстане, не зная казахского, по мнению Валентина можно. И даже читая закон, зная статус госязыка, всё равно талдычит про какую то необходимость использования других каких то доступных языков, принципиально игнорируя основной и главный. Незнание языка, не освобождает от ответственности, и временные поблажки к незнающим, всё равно когда то кончатся.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 18.02.2025 - 19:46]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 20:39
#2817
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Он допускает и считает что незнание государственного языка это допустимая норма и Валентинам можно обходиться и без знания его.

Вот прям как мы сейчас, свободно обходимся. :lol: изначально должно было быть два гос языка, и знание одного из гос языков на выбор тогда было бы обязательным. Меня бы такой вариант вполне устроил. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 20:42
#2818
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
приведут все силы и средства в боевую готовность номер один

Ну ок, пусть приводят.

Цитата:
Kairat stayer:
Если аналоговнетная ракета отклонится от маршрута

Не отклонится.


Цитата:
Kairat stayer:
ещё и ветром радиацию может надут в сторону стран ЕС

Вот тут подробнее. Расскажите пожалуйста, чё там за радиация в реакции дейтерия с тритием? ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 20:43
#2819
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
кто применить первым, тому кирдык и хана будет

Где это написано, что нельзя применять на собственной территории?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.02.25 - 20:46
#2820
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Всё верно, жертвы будут, в том числе и мирного населения

А сейчас нету жертв среди мирного населения?

Цитата:
Kairat stayer:
мировым сообществом будет считаться военным преступлением

То есть до применения ЯО никаких таких преступлений не было, так?


Цитата:
Kairat stayer:
Соответственно будут приняты очень жёсткие меры.

Если преступления были, то где жёсткие меры?
Профайл
Страница 188 из 188«1...186187188
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS