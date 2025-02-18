Отправлено: - 18:45

Kairat stayer:

Пусть у каждого свои аргументы будут, это нормально.



Раньше вы не один год мир ядерным оружием пугали, мол доктрину ужесточили, якобы теперь шарахнут! Я вам неоднократно отмечал, что не шарахнут, если применят тогда большие проблемы будут.



Языковые вопросы вас интересуют, тоже лично неоднократно с вами обсуждали, и я отмечал что в настоящее время и в перспективе приемлем эволюционный (если помните, вы разные варианты предлагали) путь развития овладения языками, в том числе и государственным. Государство никогда не ставило и не ставит жесткие рамки, при этом, отмечает о необходимости знания подрастающим поколением государственного и русского языков, особо продвинутые уже и английским владеют и будут далее изучать.



Ниже процитирую не самого себя (пока анонсирую, цитировать буду после обеда, может даже вечером, всё равно наверное спите, когда проснётесь будет полно сил, бац и вам цитата от Хохла), а хохла, почти семь лет тому назад, что он говорил в части касающейся знания государственного языка изворотливому Пәлентину (Валентину) в его ветке.



Слово пәле - имеет много значении, в данном контексте больше подходит хитроумный .

maxsaf:

И где цитата?

[Исправлено: Kairat stayer, 18.02.2025 - 19:46]

Цитата:Цитата:Пожалуйста (03.04.2018 год):Хохол: Вот в этом вся и суть ошибочной позиции Валентина которую он ещё и считает правильной. Он допускает и считает что незнание государственного языка это допустимая норма и Валентинам можно обходиться и без знания его. Но при этом у Валентина нет иллюзии и заблуждений по поводу других стран. Он понимает что нельзя полноценно жить и работать например в Германии, не зная немецкий, а в России, не зная русский. Но в Казахстане, не зная казахского, по мнению Валентина можно. И даже читая закон, зная статус госязыка, всё равно талдычит про какую то необходимость использования других каких то доступных языков, принципиально игнорируя основной и главный. Незнание языка, не освобождает от ответственности, и временные поблажки к незнающим, всё равно когда то кончатся.Подробнее здесь: