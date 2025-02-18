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≡ Мефедрон на 40 млн тенге изъяли у костанайца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51172
Мефедрон на 40 млн тенге изъяли у костанайца
Отправлено: 18.02.25 - 14:32
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Стоимость двух тысяч доз синтетического наркотика, изъятого у 35-летнего мужчины, на черном рынке оценивается в 40 млн тенге. Операция проводилась с участием служебно-розыскной собаки и завершилась на проселочной дороге поселка Киевский.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1638
Re: Мефедрон на 40 млн тенге изъяли у костанайца
Отправлено: 18.02.25 - 14:32
#1
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Часто по городу видел этот Туссанчик 018 ААА. Не знаю почему,но обращал внимание.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7607
Re: Мефедрон на 40 млн тенге изъяли у костанайца
Отправлено: 18.02.25 - 16:27
#2
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Цитата:
Сабыр:
Туссанчик 018 ААА.


На этой модели: - задние поворотные габариты расположены на самом низу: - внизу в бампере: - при включении их не видно, особенно если стоишь за ним впритык на светофоре, а на трассе и в пургу их снегом заметает и практически их не видно: - неудачно корейцы сделали на этой модели, обычно у них ВСЁ продумано- это не случайно казахской сборки авто ??
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