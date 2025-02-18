Большие проблемы будут, приведут все силы и средства в боевую готовность номер один и ещё тщательно отслеживать будут пуски. Если аналоговнетная ракета отклонится от маршрута, тогда шарахнут в разы больше, ещё и ветром радиацию может надут в сторону стран ЕС, кроме того есть обязательства не применять ЯО. Применение будет служит признаком бессилия и исчерпыванием других мер. В общем тому кто применить первым, тому кирдык и хана будет .
Стабильные вещи на форуме. Отруби Марика, ценники Максафа, квартира в Челябинске и вентилятор Абайки, изучение казахского языка со 2 класса Скептика, теперь добавились 500000000 от Акроса . Люди держите свои секреты в тайне, здесь добрые люди их всегда вам припомнят
Vit: Щас серьёзные взрослые два дядьки, поделят Украину.
Быстрей бы - когда мир, то и товары и дела делается быстрей и надёжней.
Не зря Трамп созывает сходняк у арабов: - самое главное: - там они о НЕФТИ будут решать ( без нефти России КИРДЫК придёт- Трамп об этом знает и хочет нефть дешёвую сделать для себя и опустить Путина что бы сговорчивей был- поэтому НЕФТЬ-первый вопрос), ну и попутно и только ПОСЛЕ нефти- Сектор Газа с Украиной порешают.
Нет, ну смешно же- серьёзные люди из акимата предлагают за БЮДЖЕТНЫЕ деньги, главное - не за СВОЙ счёт и не за счёт подрядной организации или инвестора что бы потом СОДРАТЬ с граждан, а с добросовестных налогоплательщиков - ВЫВОЗИТЬ с ОХУ...ШИХ и ОБОРЗЕВШИХ и ЛЕНИВЫХ граждан ИХ хлам в виде старых диванов и другого КРУПНОГАБАРИТНОГО мусора на свалку ТБО, когда как это они должны ДЕЛАТЬ за СВОЙ счёт.
И сумма приличная : - ПЯТЬСОТ миллионов тенге.
Редакция можете на очередном брифинге или рабочей акиматовской планёрке ( если вы вхожи туда) задать такой вопрос: "...есть ли такая необходимость в трате таких бюджетных денег на такое НЕОПРАВДАННОЕ мероприятие, в то время когда Токаев призывает - ЭКОНОМИТЬ и УБРАТЬ ненужные траты.
Пусть люди САМИ и за СВОЙ счёт вывозят КРУПНОГАБАРИТНЫЙ мусор. Сегодня позволят ЭТО; а завтра они почувствуют СЛАБИНКУ и вообще ЗАВАЛЯТ баки ВСЕМ своим хламом.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать