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Тахира ХАЛИМНАЗАРОВА привлекли на процесс по смертельному ДТП с пятью машинами. Он посчитал, что органы дознания не изъяли вещественные доказательства, которые оказались важны для определения обстоятельств ДТП. Как было сделано и как следовало это сделать, по мнению Халимназарова, читайте в материале "НГ".