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≡ Эксперт из дела Бишимбаева раскритиковал работу следственных органов Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51172
Эксперт из дела Бишимбаева раскритиковал работу следственных органов Костанайской области
Отправлено: 18.02.25 - 16:03
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Тахира ХАЛИМНАЗАРОВА привлекли на процесс по смертельному ДТП с пятью машинами. Он посчитал, что органы дознания не изъяли вещественные доказательства, которые оказались важны для определения обстоятельств ДТП. Как было сделано и как следовало это сделать, по мнению Халимназарова, читайте в материале "НГ".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7607
Re: Эксперт из дела Бишимбаева раскритиковал работу следственных...
Отправлено: 18.02.25 - 16:03
#1
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Столько экспертов и специалистов привлекли, какие затраты(они же НЕ БЕСПЛАТНО участвуют) - кто эти затраты будет возмещать: - бюджет или проигравшая сторона ??
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