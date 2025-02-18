Отправлено: - 16:20

saba:

теперь добавились 500000000 от Акроса

Цитата:Нет, ну смешно же- серьёзные люди из акимата предлагают за БЮДЖЕТНЫЕ деньги, главное - не за СВОЙ счёт и не за счёт подрядной организации или инвестора что бы потом СОДРАТЬ с граждан, а с добросовестных налогоплательщиков - ВЫВОЗИТЬ с ОХУ...ШИХ и ОБОРЗЕВШИХ и ЛЕНИВЫХ граждан ИХ хлам в виде старых диванов и другого КРУПНОГАБАРИТНОГО мусора на свалку ТБО, когда как это они должны ДЕЛАТЬ за СВОЙ счёт.И сумма приличная : - ПЯТЬСОТ миллионов тенге.Редакция можете на очередном брифинге или рабочей акиматовской планёрке ( если вы вхожи туда) задать такой вопрос: "...есть ли такая необходимость в трате таких бюджетных денег на такое НЕОПРАВДАННОЕ мероприятие, в то время когда Токаев призывает - ЭКОНОМИТЬ и УБРАТЬ ненужные траты.Пусть люди САМИ и за СВОЙ счёт вывозят КРУПНОГАБАРИТНЫЙ мусор.Сегодня позволят ЭТО; а завтра они почувствуют СЛАБИНКУ и вообще ЗАВАЛЯТ баки ВСЕМ своим хламом.