НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ОСВВ и Колесные ряды - Почему бездомные животные остаются проблемой в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51172
ОСВВ и Колесные ряды - Почему бездомные животные остаются проблемой в Костанае?
Отправлено: 18.02.25 - 14:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Численность безнадзорных бродячих собак в Костанайской области за последнее время очень выросла. Об этом сообщил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат ШАМШАДИН на форсайт-сессии, которая прошла в КРУ.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
268
Re: ОСВВ и Колесные ряды - Почему бездомные животные остаются...
Отправлено: 18.02.25 - 14:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему город определён для бродячих собак как " естественная среда обитания "? Есть ли правовой акт или статья закона, устанавливающие это понятие ? Может бродячие собаки обожают степь или лесотундру( сарказм если чё) ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7607
Re: ОСВВ и Колесные ряды - Почему бездомные животные остаются...
Отправлено: 18.02.25 - 15:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///Волонтеры ожидают, что владельцы этих домов будут оставлять своих собак и кошек, как это было во время паводка в прошлом году.//

Владельцам ШТРАФ, за то что бросают своих животных (вот один из источников пополнения городской казны- живём же в Штрафстане, как сказал депутат Мажлиса Перуашев), а самих животных: - ДЕВЯТЬ граммов и это РЕШЕНИЕ проблемы раз и навсегда.


Цитата:///"...отдел ЖКХ акимата Костаная игнорирует поручение акима области о строительстве пунктов временного содержания (ПВС)...""///

И будет дальше ИГНОРИРОВАТЬ, потому что это поручение из разряда ДЕЖУРНЫХ, не требующих к НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению, да и в свете требовании Токаева :"..убрать НЕНУЖНИЕ расходы...", в связи с ДЕФИЦИТОМ бюджета очевидно перейдёт в разряд :- НИКОГДА НЕ ИСПОЛНЕННЫХ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS