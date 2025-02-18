Re: ОСВВ и Колесные ряды - Почему бездомные животные остаются...

Отправлено: - 15:44

Цитата:///Волонтеры ожидают, что владельцы этих домов будут оставлять своих собак и кошек, как это было во время паводка в прошлом году.//



Владельцам ШТРАФ, за то что бросают своих животных (вот один из источников пополнения городской казны- живём же в Штрафстане, как сказал депутат Мажлиса Перуашев), а самих животных: - ДЕВЯТЬ граммов и это РЕШЕНИЕ проблемы раз и навсегда.





Цитата:///"...отдел ЖКХ акимата Костаная игнорирует поручение акима области о строительстве пунктов временного содержания (ПВС)...""///



И будет дальше ИГНОРИРОВАТЬ, потому что это поручение из разряда ДЕЖУРНЫХ, не требующих к НЕМЕДЛЕННОМУ исполнению, да и в свете требовании Токаева :"..убрать НЕНУЖНИЕ расходы...", в связи с ДЕФИЦИТОМ бюджета очевидно перейдёт в разряд :- НИКОГДА НЕ ИСПОЛНЕННЫХ.