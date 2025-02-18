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≡ Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51172
Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
Отправлено: 18.02.25 - 13:37
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Согласно приказам, подписанным исполняющим обязанности министра транспорта, два участка автодорог: Костанай - граница Российской Федерации и Актобе - граница Российской Федерации станут платными для грузового транспорта и автобусов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7113
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 13:37
#1
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Сколько от Актобе до границы км, меньше чем у нас? Или они так боятся наших западных, что цена в два раза ниже!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16055
Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...
Отправлено: 18.02.25 - 13:56
#2
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Я понимаю что на столе у министра лежат документы что дорога костанай - троицк отремонтировали, было выделено куча денег. Но есть проблемка. Промежуток Пешковка-Карабалык дорога и год не прожила, летом вся поплыла. Потом залатали видимо какие то папуасы из тундры. И дорога превратилась в руины после бомбежек..
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