Re: Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в...

Отправлено: - 13:56

Я понимаю что на столе у министра лежат документы что дорога костанай - троицк отремонтировали, было выделено куча денег. Но есть проблемка. Промежуток Пешковка-Карабалык дорога и год не прожила, летом вся поплыла. Потом залатали видимо какие то папуасы из тундры. И дорога превратилась в руины после бомбежек..