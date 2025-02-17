А смысл? Мнения разделились. Есть два противоположных полюса. Одни - это вы, на кого независимость свалилась случайно, как благодать, и вы за нее теперь зубами держитесь, проецируя украинскую ситуацию на себя. И другие, которым пофигу на независимость, которые не против интеграции с северным соседом, политически, экономически, культурно... И никто никому ничего не докажет, ни с аргументами, ни без аргументов.
maxsaf: И никто никому ничего не докажет, ни с аргументами, ни без аргументов.
Пусть у каждого свои аргументы будут, это нормально.
Раньше вы не один год мир ядерным оружием пугали, мол доктрину ужесточили, якобы теперь шарахнут! Я вам неоднократно отмечал, что не шарахнут, если применят тогда большие проблемы будут.
Языковые вопросы вас интересуют, тоже лично неоднократно с вами обсуждали, и я отмечал что в настоящее время и в перспективе приемлем эволюционный (если помните, вы разные варианты предлагали) путь развития овладения языками, в том числе и государственным. Государство никогда не ставило и не ставит жесткие рамки, при этом, отмечает о необходимости знания подрастающим поколением государственного и русского языков, особо продвинутые уже и английским владеют и будут далее изучать.
Ниже процитирую не самого себя (пока анонсирую, цитировать буду после обеда, может даже вечером, всё равно наверное спите, когда проснётесь будет полно сил, бац и вам цитата от Хохла), а хохла, почти семь лет тому назад, что он говорил в части касающейся знания государственного языка изворотливому Пәлентину (Валентину) в его ветке. Слово пәле - имеет много значении, в данном контексте больше подходит хитроумный .
Kairat stayer: Раньше вы не один год мир ядерным оружием пугали, мол доктрину ужесточили, якобы теперь шарахнут! Я вам неоднократно отмечал, что не шарахнут, если применят тогда большие проблемы будут.
Никаких проблем вообще не будет. Можно ведь шарахнуть по собственной территории. Где-то в Курской области, например, чтобы территориями потом не обмениваться. Можно шарахнуть случайно или в рамках учений термоядерным зарядом - после него заходи и живи, синтез дейтерия с тритием не создает радиоактивного загрязнения. Ещё раз - я не пугаю, я лишь пытаюсь как и вы предугадать ход событий.
Какой вы нетерпеливый, отмечено же, что пока анонсирую, цитата будет после обеда или вечером .
Цитата:
maxsaf: Меня интересуют причины и следствие.
Цитата:
maxsaf: А штраф за отсутствие казахского языка на вывесках и ценниках это не жёсткие рамки? Хочу - пишу, не хочу - не пишу, так что-ли? Зачем вот так откровенно обманывать?
Вас одно интересует, других сегодняшние реалии.
Никто никого не обманывает, государственный язык на вывесках, ценниках и.т.д. должен быть, того требуют нормативные документы, не зависимо знаешь ли ты государственный язык или не знаешь, все равны перед Законом. В том то и дело, не должно быть такого хочу пишу или хочу не пишу.
Если в средней полосе России, на ценниках или в меню кафе и ресторане и.т.д. будет написано только на иностранном языке, например на английском, как будут реагировать граждане? А так, у нас требуют чтобы на двух языках были надписи (казахском и русском), а как по другому должно быть, как вы отметили хочу, не хочу?
Ну и последние новости от NEXTA Live, будем наблюдать за развитием событий. Якобы американцы хотят после перемирия на линию разграничения направить китайских и бразильских миротворцев. На других СМИ отмечают, что Великобритания согласна отправить свой ограниченный контингент и.т.д.
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