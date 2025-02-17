Отправлено: - 10:01

maxsaf:

И никто никому ничего не докажет, ни с аргументами, ни без аргументов.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.02.2025 - 11:06]

Цитата:Пусть у каждого свои аргументы будут, это нормально.Раньше вы не один год мир ядерным оружием пугали, мол доктрину ужесточили, якобы теперь шарахнут! Я вам неоднократно отмечал, что не шарахнут, если применят тогда большие проблемы будут.Языковые вопросы вас интересуют, тоже лично неоднократно с вами обсуждали, и я отмечал что в настоящее время и в перспективе приемлем эволюционный (если помните, вы разные варианты предлагали) путь развития овладения языками, в том числе и государственным. Государство никогда не ставило и не ставит жесткие рамки, при этом, отмечает о необходимости знания подрастающим поколением государственного и русского языков, особо продвинутые уже и английским владеют и будут далее изучать.Ниже процитирую не самого себя (пока анонсирую, цитировать буду после обеда, может даже вечером, всё равно наверное спите, когда проснётесь будет полно сил, бац и вам цитата от Хохла), а хохла, почти семь лет тому назад, что он говорил в части касающейся знания государственного языка изворотливому Пәлентину (Валентину) в его ветке. Слово пәле - имеет много значении, в данном контексте больше подходит хитроумный