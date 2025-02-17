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≡ Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51166
Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 17.02.25 - 23:38
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Ежедневная работа за компьютером, постоянное использование смартфонов, ультрафиолетовое излучение, некачественный искусственный свет — на наше зрение влияет множество различных факторов. Это может приводить к усталости и снижению концентрации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26690
Re: Современные очки Zepter как альтернатива солнцезащитным
Отправлено: 17.02.25 - 23:38
#1
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Я ношу солнцезащитные очки с поляризованными стеклами. После них на обычные затемнённые уже не хочется менять.
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