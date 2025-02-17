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"Вы на вертолете прилетели?" - Костанайские спасатели мило отвлекали малыша, пока вытаскивали застрявший в игрушке палец
"Вы на вертолете прилетели?" - Костанайские спасатели мило отвлекали малыша, пока вытаскивали застрявший в игрушке палец
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