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≡ "Вы на вертолете прилетели?" - Костанайские спасатели мило отвлекали малыша, пока вытаскивали застрявший в игрушке палец
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51166
"Вы на вертолете прилетели?" - Костанайские спасатели мило отвлекали малыша, пока вытаскивали застрявший в игрушке палец
Отправлено: 17.02.25 - 23:14
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Помощь спасателей потребовалась 5-летнему мальчику, палец которого застрял в отверстии пластмассовой машинки. Пока проводилась спасательная операция, мужчины мило разговаривали с ребенком.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11597
Re: "Вы на вертолете прилетели?" - Костанайские...
Отправлено: 17.02.25 - 23:14
#1
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---А у папы руки откуда растут ??? Пластмаску не смог сам разрезать ??
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