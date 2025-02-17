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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 16:46
Цитата:
Кто начал требовать? Где?
Это раз
В чем проблема у чувака была с языком котрый он знает? Это типа мне сейчас зададут вопрос на английском а я назло не буду отвечать потомучто "а чё вы оборзели?"
Это два
И самое главное этот чел из ДНР теперь где живёт? И на фронте был за язык воевал?
maxsaf:
Недавно разговаривал с челом с ДНР, я спросил его, с чего все началось. Он говорит, что с языка. Я ему типа, ну не казахский же вас там заставляют учить, а свой родной, украинский, в чем проблема то? А он мне на украинском языке отвечает: я вільно спілкуюся українською. Но когда стали требовать - началось отторжение.
Недавно разговаривал с челом с ДНР, я спросил его, с чего все началось. Он говорит, что с языка. Я ему типа, ну не казахский же вас там заставляют учить, а свой родной, украинский, в чем проблема то? А он мне на украинском языке отвечает: я вільно спілкуюся українською. Но когда стали требовать - началось отторжение.
Кто начал требовать? Где?
Это раз
В чем проблема у чувака была с языком котрый он знает? Это типа мне сейчас зададут вопрос на английском а я назло не буду отвечать потомучто "а чё вы оборзели?"
Это два
И самое главное этот чел из ДНР теперь где живёт? И на фронте был за язык воевал?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7601
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 17:46
Цитата:
Молодчик, Вовка: - может и наркоман и клоун, наверное может и неправильно себя ведёт с сильными мира сего: - но, за три года сделать такую карьеру и поистину МИРОВОЕ признание- это не каждый Президент так может, вон наш бывший ТРИДЦАТЬ лет правил,и башлял всемподряд что бы Нобелевку дали, а оказывается его и в Европе и в мире МАЛО кто знает - даже Димаша и Иманбека БОЛЬШЕ знают чем его.
Конечно и США и РФ - заткнут Украину и заставят делать то что им надо- тут к бабке не ходи, но упорство и хохлацкое упрямство вкупе с приобретёнными артистическми клоунскими замашками и чертой как в ТРИНКЕ - идти до конца- вызывает уважение к этому гарному хлопчику.
Давай, Вовчик - твой КРАЙНИЙ выход на арену, больше уже не будет такой возможности - улыбаться Байдену, хлопать по плечу Макрона, матом кричать на Шольца, пить на брудершафт с Джонсом, обнимать за талию фон дер Ляйнен, мелькать на телеэкранах - дальше после мира будет- ТЯЖЁЛЫЙ , изнуряющий и СЕРЫЙ, БЕЗЛИКИЙ труд быка в сцепке с другими быками-кастратами по плану Трампа по восстановлению украинской промышленности и погашению кредитов от друзей.
maxsaf:
Я никогда не приму никаких решений
Я никогда не приму никаких решений
Молодчик, Вовка: - может и наркоман и клоун, наверное может и неправильно себя ведёт с сильными мира сего: - но, за три года сделать такую карьеру и поистину МИРОВОЕ признание- это не каждый Президент так может, вон наш бывший ТРИДЦАТЬ лет правил,и башлял всемподряд что бы Нобелевку дали, а оказывается его и в Европе и в мире МАЛО кто знает - даже Димаша и Иманбека БОЛЬШЕ знают чем его.
Конечно и США и РФ - заткнут Украину и заставят делать то что им надо- тут к бабке не ходи, но упорство и хохлацкое упрямство вкупе с приобретёнными артистическми клоунскими замашками и чертой как в ТРИНКЕ - идти до конца- вызывает уважение к этому гарному хлопчику.
Давай, Вовчик - твой КРАЙНИЙ выход на арену, больше уже не будет такой возможности - улыбаться Байдену, хлопать по плечу Макрона, матом кричать на Шольца, пить на брудершафт с Джонсом, обнимать за талию фон дер Ляйнен, мелькать на телеэкранах - дальше после мира будет- ТЯЖЁЛЫЙ , изнуряющий и СЕРЫЙ, БЕЗЛИКИЙ труд быка в сцепке с другими быками-кастратами по плану Трампа по восстановлению украинской промышленности и погашению кредитов от друзей.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 17:50
Цитата:
Я в 80-е в армии на Украине служил. Были у нас в части и такие.
Просто тогда они боялись открыто демонстрировать свою сущность. Но проскакивало...
saba:
хоть одного бандеровца видели
хоть одного бандеровца видели
Я в 80-е в армии на Украине служил. Были у нас в части и такие.
Просто тогда они боялись открыто демонстрировать свою сущность. Но проскакивало...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 17:54
Цитата:
Вы знаете, недавно пересматривал.
Только вы опять мимо.
Там "ИИ" людей насильно делал "счастливыми". Точно так же, как киевская хунта сейчас насильно делает всех украинцами.
После освобождения территории Украины от этих существ будет работать школа. С детства людям будут объяснять кто есть кто и что есть что. А взрослые сами поймут, когда новая жизнь наладится.
saba:
"Отроки во вселенной"
"Отроки во вселенной"
Вы знаете, недавно пересматривал.
Только вы опять мимо.
Там "ИИ" людей насильно делал "счастливыми". Точно так же, как киевская хунта сейчас насильно делает всех украинцами.
После освобождения территории Украины от этих существ будет работать школа. С детства людям будут объяснять кто есть кто и что есть что. А взрослые сами поймут, когда новая жизнь наладится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 18:21
Цитата:
Кто Вам это рассказал, или это типа" И так все знают!". Я тоже служил с украинцами и с западными и с Донбасса, про Бандеру никто ничего не говорил, русских недолюбливали, было такое, но это никак не означает, что они бандеровцы!
Skeptic:
Точно так же, как киевская хунта сейчас насильно делает всех украинцами
Точно так же, как киевская хунта сейчас насильно делает всех украинцами
Кто Вам это рассказал, или это типа" И так все знают!". Я тоже служил с украинцами и с западными и с Донбасса, про Бандеру никто ничего не говорил, русских недолюбливали, было такое, но это никак не означает, что они бандеровцы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 18:40
Цитата:
Как сказала Львова-Белова про детей вывезенных из Украины:" Сегодня они смотрят волчатами, кричат Слава Украине, завтра будут петь гимн России"! Так что ли осчастливить хотите?
Skeptic:
территории Украины от этих существ будет работать школа. С детства людям будут объяснять кто
территории Украины от этих существ будет работать школа. С детства людям будут объяснять кто
Как сказала Львова-Белова про детей вывезенных из Украины:" Сегодня они смотрят волчатами, кричат Слава Украине, завтра будут петь гимн России"! Так что ли осчастливить хотите?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 18:41
Интересно, как то в немилость попал, проверяют, за что интересно?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 18:44
Цитата:
Интересно, как будут объяснять, под дулом автомата? А кто неправильно думать будет, с теми что?
Skeptic:
детства людям будут объяснять кто есть кто и что есть что. А взрослые сами поймут, когда новая жизнь наладится.
детства людям будут объяснять кто есть кто и что есть что. А взрослые сами поймут, когда новая жизнь наладится.
Интересно, как будут объяснять, под дулом автомата? А кто неправильно думать будет, с теми что?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 19:06
Цитата:
Самое интересное, что Вы сидя здесь в Казахстане , решили за украинцев в Украине как им там лучше жить!
Skeptic:
Самое интересное, что Вы сидя здесь в Казахстане , решили за украинцев в Украине как им там лучше жить!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 19:35
Цитата:
А куда ещё Вы пойдете школы устраивать, где будут учить как надо, а не как у них? В Чехии после 1968 года русских не очень любят, в Польше после 1980 тоже, Прибалтика аж с 40 х годов. Так придёте туда с Солнцепеком, Кинжалом, Калибром и Орешником и скажете:"Здрасьте дети, мы пришли вас правильной жизни учить?
Skeptic:
А куда ещё Вы пойдете школы устраивать, где будут учить как надо, а не как у них? В Чехии после 1968 года русских не очень любят, в Польше после 1980 тоже, Прибалтика аж с 40 х годов. Так придёте туда с Солнцепеком, Кинжалом, Калибром и Орешником и скажете:"Здрасьте дети, мы пришли вас правильной жизни учить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 20:06
Больше похоже на - "тихо сам с собою я веду беседу"
Это надо же на ровном месте так завестись?!
Это надо же на ровном месте так завестись?!
-
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