Отправлено: - 16:46

maxsaf:

Недавно разговаривал с челом с ДНР, я спросил его, с чего все началось. Он говорит, что с языка. Я ему типа, ну не казахский же вас там заставляют учить, а свой родной, украинский, в чем проблема то? А он мне на украинском языке отвечает: я вільно спілкуюся українською. Но когда стали требовать - началось отторжение.

Цитата:Кто начал требовать? Где?Это разВ чем проблема у чувака была с языком котрый он знает? Это типа мне сейчас зададут вопрос на английском а я назло не буду отвечать потомучто "а чё вы оборзели?"Это дваИ самое главное этот чел из ДНР теперь где живёт? И на фронте был за язык воевал?