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≡ Житель Тобыла раздобыл пистолет и выстрелил в автомобиль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51164
Житель Тобыла раздобыл пистолет и выстрелил в автомобиль
Отправлено: 17.02.25 - 18:09
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В городе Тобыл сотрудники ОП Костанайского района по камерам видеонаблюдения установили и задержали 22-летнего местного жителя, который выстрелил из пневматического пистолета в стоявший автомобиль.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
238
Re: Житель Тобыла раздобыл пистолет и выстрелил в автомобиль
Отправлено: 17.02.25 - 18:09
#1
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А на фото и не пневматика, у пневматики внизу рукоятки механизм зажима газового баллончика. А здесь на фото- боевой пистоль))))
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